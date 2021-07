Oggi giovedì 1 luglio 2021 primo appuntamento settimanale con le estrazioni del Lotto nel nuovo mese di luglio. Nuova occasione per i giocatori in compagnia delle combinazioni sulle ruote più amate dagli italiani. Le estrazioni si terranno come sempre alle ore 20:00 nelle tre sedi di Roma, Napoli e Milano. I numeri arriveranno come sempre a partire dalle ore 20:00, come chi le segue da tempo sa certamente e potrà verificarli anche sul nostro giornale The Social Post.

Le combinazioni di martedì 29 giugno 2021.

Lotto: i dati dell’estrazione di martedì 29 giugno 2021

Seconda giornata della settimana in compagna dei numeri del Lotto che con le combinazioni di giovedì 1 luglio 2021 apre un nuovo mese con la lotteria, gestite come sempre da Lottomatica e che continuano ad appassionare i tanti giocatori che sfidano la dea bendata.

Come sempre nelle sedi di Roma, Milano e Napoli le estrazioni si sono tenute alle ore 20:00 ed i risultati sono stati consultabili a partire da qualche minuto dopo sulle piattaforme di riferimento.

Riportiamo il risultato dei sorteggi nella tabella qui sotto, specificando le ruote e l’ordine dei numeri estratti:

Ruote 1°

Estratto 2°

Estratto 3°

Estratto 4°

Estratto 5°

Estratto BARI 83 51 84 34 5 CAGLIARI 83 31 27 55 52 FIRENZE 84 9 44 8 66 GENOVA 29 4 84 52 40 MILANO 80 50 76 26 6 NAPOLI 49 85 82 14 76 PALERMO 25 41 47 48 55 ROMA 2 83 35 27 82 TORINO 9 30 4 16 53 VENEZIA 6 15 46 47 27 NAZIONALE 42 31 70 66 51

Estrazioni del Lotto: le vincite messe a segno regione per regione il 29 giugno 2021

Regione Vincite Ammontare ABRUZZO 3,421 107.157,00 € BASILICATA 1,309 24.450,00 € CALABRIA 4,180 175.364,00 € CAMPANIA 49,083 587.360,00 € EMILIA ROMAGNA 10,634 377.427,00 € FRIULI VENEZIA GIULIA 3,094 247.570,00 € LAZIO 11,962 435.298,00 € LIGURIA 3,617 154.680,00 € LOMBARDIA 29,200 915.103,00 € MARCHE 3,608 120.604,00 € MOLISE 791 27.493,00 € PIEMONTE 12,410 465.575,00 € PUGLIA 12,577 345.845,00 € SARDEGNA 4,941 178.511,00 € SICILIA 11,828 428.430,00 € TOSCANA 6,144 223.406,00 € TRENTINO ALTO ADIGE 1,574 69.760,00 € UMBRIA 1,606 52.265,00 € VALLE D’AOSTA 311 10.577,00 € VENETO 11,876 420.107,00 €

ATTENZIONE: Se hai bisogno di aiuto per te o per terze persone The Social Post ricorda che è attivo il numero verde nazionale 800 55 88 22 che copre l’intero territorio nazionale e garantisce sostegno alle persone con problematiche legate al gioco d’azzardo e alle loro famiglie.