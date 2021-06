Temptation Island, alla sua prima puntata in onda questa sera, vede subito in crisi una delle coppie protagoniste: Floriana e Federico. Le immagini del ragazzo avvinghiato ad una single durante un ballo sensuale hanno mandato in tilt Floriana, che si lascia andare ad un pianto liberatorio. “Lo so che gli faccio schifo e non gli piaccio più“, l’amara confessione.

Floriana e Federico a Temptation Island

Floriana e Federico sono una delle coppie protagoniste di questa nuova edizione di Temptation Island. I due hanno deciso di partecipare al docu-reality per mettere alla prova i propri sentimenti, ultimamente minati da litigi, incomprensioni e mancanza di complicità.

Eppure, sebbene siano passati pochissimi giorni, per Floriana sono in arrivo alcune immagini che la lasciano di sasso.

Convocata nel Pinnettu, la ragazza si ritrova davanti a sé le immagini di Federico in stretta complicità con una delle tentatrici. Avvinghiati l’uno all’altra, i due si lasciano andare ad un ballo sensuale in cui non manca il contatto fisico e il sorriso nei loro sguardi. Immagini che spezzano il cuore a Floriana che, di ritorno in giardino, crolla in lacrime incontrollabili ed amare.

Floriana in lacrime: “Gli faccio schifo e non gli piaccio più“

Floriana, confidandosi tra le lacrime con le sue compagne di viaggio, si è già fatta un’amara idea della clip visionata nel Pinnettu: “Io lo so che questo si fa la sua storia d’amore con questa con i capelli ricci, che è pure più bella di me… ha un sorriso che è stupendo“.

Le sue parole lasciano trasparire un duplice aspetto: da un lato la consapevolezza che il suo fidanzato sia visibilmente preso dalla single, dall’altro la mancanza di autostima che Floriana non esita a manifestare, paragonandosi con la tentatrice e sentendosi a lei inferiore.

Tornando a parlare del fidanzato, Floriana si sfoga ripensando alle immagini: “Aveva un sorriso che mai mi guarda così.

Ci balla, la guarda… io come fidanzata ci rimango una me**a. Il mio ragazzo qua sta troppo bene, glielo leggo negli occhi e a lui piace questa ragazza“. E, in preda alla disperazione, esclama rassegnata: “Lo so che gli faccio schifo e non gli piaccio più, però… Lui è felice e con me no, è così. Io invece non sono felice in questo momento“.

