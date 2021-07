Property Porn è la nuova ossessione sviluppata dai giovani italiani. Si tratta di una vera e propria abitudine di passare in rassegna gli annunci immobiliari senza un vero scopo se non quello di guardare le case offerte.

Property Porn, di cosa si tratta

Property Porn è l’espressione inglese usata per definire quella tendenza a cercare case online, le informazioni circa i prezzi, senza uno scopo preciso. Questa nuova ossessione prevede, quindi, che chi si trova sui siti di annunci immobiliari non lo fa perché deve acquistare o cambiare casa. Sembra, infatti, che questa abitudine sia semplicemente un modo per viaggiare con la fantasia, osservando case che nella realtà non sarebbero economicamente accessibili.

Property Porn, la nuova ossessione dei giovani italiani

Il Property Porn, secondo una ricerca condotta da Immobiliare.it, sembra proprio la nuova ossessione dei giovani italiani. A dirlo sono i dati rilevati. Dei 2000 utenti attivi sulla piattaforma, più della metà è di età compresa tra i 25 e i 35 anni. Sembrerebbe proprio che questa fascia tenda ad essere attiva sul portale non solo per cercare casa, ma anche per trovare ispirazione per l’arredamento. Per gli under 25, invece, si tratterebbe di una ricerca finalizzata al sogno ad occhi aperti.

Property Porn in Italia, dalle case al mare alle dimore dei Vip

Sempre secondo quanto scoperto dalla survey, gli italiani prediligono la ricerca di un determinato tipo di case. Una delle ricerche preferite rimane sempre e comunque la casa al mare, possibilmente molto vicina alla spiaggia.

Se la casa che dà sul mare è il frutto di un sogno poetico degli italiani, c’è un’altra ossessione che permette di vivere la vita di qualcun altro. Si tratta della tendenza dei giovani a voler sapere tutto delle abitazioni dei personaggi famosi. Sebbene le vite private dei vip non siano molto ricercate dai giovani italiani, le loro case sembrano non avere segreti.

Secondo le ricerche, i giovani italiani sarebbero anche interessati ad un possibile tour delle ville dei vip.