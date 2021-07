Come ogni estate, ecco in arrivo il periodo dei saldi. Se gli scorsi anni la parola saldi significava provare a trovare una buona occasione prima degli altri, quest’anno il periodo dei ribassi ha un sapore un po’ diverso. Dopo un anno di rinunce e chiusure per via del Covid-19, i saldi di luglio potrebbero segnare la riapertura definitiva ad una circolazione quasi normale dell’economia.

Saldi, il via dal 1 luglio: il calendario

I saldi dell’estate 2021 hanno inizio, come ogni anno, i primi giorni di luglio. I saldi estivi saranno suddivisi a livello nazionale con calendario diverso da regione a regione: in Sicilia, il 1 luglio.

A seguire la Basilicata, il 2 luglio. Il 3 luglio inizieranno i ribassi nella maggior parte delle restanti regioni italiane, con qualche differenza sulla durata. Il Lazio e la Toscana hanno disposto la possibilità di far iniziare le promozioni 30 giorni prima della data ufficiale del 3 luglio. In Abruzzo ed Emilia Romagna, il periodo dei saldi durerà 60 giorni. Per Calabria, Marche, Molise e Umbria i ribassi saranno dal 3 luglio al 1 settembre.

Dal 3 luglio al 31 agosto è, invece, il periodo dei saldi estivi per Lombardia e Veneto. In Piemonte gli sconti saranno applicati per 8 settimane, mentre in Valle d’Aosta fino al 30 settembre.

Fino al 15 settembre, invece, saranno applicati gli sconti in Sardegna. La Puglia ha disposto il termine dei ribassi il 16 agosto con la possibilità di vendite promozionali dal 24 maggio.

Saldi: le eccezioni

Nonostante le date di inizio che danno il via ai saldi estivi siano fissate per i primi giorni di luglio, ci sono 3 eccezioni. Sono 3 le regioni italiane hanno fissato diversamente l’inizio del periodo dei ribassi. Per il Friuli Venezia Giulia, in realtà, non esiste ancora una data ufficiale e definita per l’inizio dei saldi.

Per quanto riguarda il Trentino- Alto Adige, invece, il giorno fissato è il 16 luglio con, come data ultima, il 13 agosto. Caso ancora diverso è quello della Campania che non ha ancora confermato ufficialmente il giorno di apertura. L’inizio dei saldi per i campani dovrebbe avvenire, salvo modifiche, il 23 luglio.