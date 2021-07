Stefania Orlando presto mamma, lei e il marito Simone Gianlorenzi hanno deciso di fare il grande passo. La coppia, che festeggia due anni di matrimonio, è più innamorata che mai e si è detta pronta a fare questo grande e importante passo. Stefania Orlando continua il suo percorso post Grande Fratello Vip, un’esperienza che, a suo dire, l’ha cambiata migliorandole la vita.

Anche la decisione di allargare la famiglia sarebbe frutto di questo percorso nuovo, ma ci sono delle precisazioni.

Stefania Orlando presto mamma

È stata la stessa Stefania Orlando ha raccontare di questa nuova avventura in un’intervista rilasciata al settimanale Oggi, lei e il marito si sono detti pronti ad allargare la famiglia e per questo hanno avviato le pratiche per adottare un bambino.

“Abbiamo intenzione di avviare le pratiche di affido per accudire un adolescente senza famiglia” ha raccontato, aggiungendo “Entrambi sentiamo il bisogno di prenderci cura e donare il nostro amore a chi ne ha davvero bisogno“.

Stefania Orlando si è detta pronta e di sentire nel profondo questo bisogno di prendersi cura degli altri: “Ecco, questo è stato per me il vero miracolo del Grande Fratello e spero che la nostra famiglia possa allargarsi“.

Il desiderio di maternità e “Il bisogno di prendermi cura degli altri” sarebbe nato proprio durante la partecipazione al reality, insieme a quello di: “rappresentare questo punto di riferimento, soprattutto per persone più giovani di me. Per la prima volta nella vita ho sentito un forte istinto materno, un impulso totalmente nuovo“.

Stefania Orlando pensa solo alla famiglia ora

In previsione di questo futuro allargamento famigliare, Stefania Orlando ha spiegato il perché del suo no a tornare al Grande Fratello come opinionista. Una scelta motivata principalmente dalla sua partecipazione alla prossima edizione di Tale e Quale Show come concorrente, ma anche perché ha bisogno di una pausa: “Ne sono stata lusingata.

ma sono stata in quella casa per quasi sei mesi, serve una pausa“.

Intanto per Stefania e Simone è arrivato il giorno del secondo anniversario di nozze e la Orlando lo ha ricordato con un dolcissimo post pubblicato sul suo profilo instagram: “Eccoci qui, era il 1 luglio 2019, il giorno del nostro matrimonio con la piccola Margot, con lei, che amiamo immensamente, siamo una famiglia. Oggi festeggiamo il secondo anniversario, siamo più uniti che mai, più innamorati che mai, siamo complici, amici, amanti, confidenti da più di 13 anni, e nulla è modificato, siamo rimasti gli stessi!

Come disse Charles Bukowski: ‘il problema è che cerchiamo qualcuno con il quale invecchiare insieme, mentre il segreto è trovare qualcuno con cui restare bambini’, io quel qualcuno l’ho trovato, che fortuna quel giorno che ti ho incontrato. Auguri cuore mio, sei la mia vita“.