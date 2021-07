Venerdì 2 luglio 2021 la prima serata di Canale 5 propone un film in prima visione assoluta da non perdere. Adaline – L’eterna giovinezza racconta la storia particlare di una donna in grado di non invecchiare mai grazie a delle particolari cellule che popolano il suo corpo. La trama, le curiosità ed il cast del film con Blake Lively nel ruolo della protagonista.

Adaline – L’eterna giovinezza: il cast della pellicola in onda su Canale5

Adaline – L’eterna giovinezza (dal titolo in lingua originale di The Age of Adaline) è un film del 2015 diretto da Lee Toland Krieger. Il regista statunitense è noto al grande pubblico per aver firmato la regia di una delle serie tv più apprezzate degli utlimi anni della piattaforma di streaming di Netflix dal titolo Tenebre e Ossa.

I protagonisti della pellicola sono divi del cinema mondiale come Blake Lively, conosciutissima in Italia anche e soprattuto per il ruolo di Serena van der Woodsen nella serie cult Gossip girl, Michiel Huisman conosciuto attore olandese comparso in famosi film action come World War Z e 2:22 – Il destino è già scritto ed ultimo man non meno importante il grande Harrison Ford indimenticato Indiana Jones nella saga di culto.

Adaline – L’eterna giovinezza: la trama del film della

Adeline è una donna nata nel 1908 che a causa di un incidente e a delle particolari condizioni climatiche diventa di fatt immortale grazie alle sue cellule che dopo l’accaduto non invecchiano mai.

La nuova condizione acquisita la pone si in una posizione di vantaggio rispetto al tempo che passa per gli altri ma la porterà anche a fare delle dolorose rinunce. La gente intorno a lei infatti è costretta ad invecchiare e spegnersi mano a a mano mentre lei non invecchia di un giorno, così la donna dovrà rinunciare agli amori della sua vita ed anche a quello di sua figlia.

In tanti cercheranno di studiare il suo caso e scoprire il suo segreto ma non farsi scoprire la donna rinuncerà spessa alla sua identità diventando di fato una donna senza nome.