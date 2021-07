Alessia Elefante è una giovanissima ragazza originaria del comune di Castellammare di Stabia. È nata il 25 Maggio del 1997, esattamente due anni prima del suo fidanzato, Gianluigi Donnnarumma. Lei è una studentessa molto riservata, mentre Donnarumma è uno dei portieri più famosi e amati, in Italia e non solo. Ma come sarà nato il loro amore?

Alessia e Donnarumma: l’inizio del loro amore

Alessia e Gigio Donnarumma si sono conosciuti da giovanissimi (anche se non ci sono informazioni precise), probabilmente nello stesso gruppo di amici. Dopo qualche anno di amicizia e nonostante le notevoli differenze di altezza, fra i due è scoccata la scintilla e dal 2016 non si sono più lasciati.

Solo un anno dopo hanno deciso addirittura di andare a convivere a Milano, per seguire il lavoro di Donnarumma (che ha esordito ufficialmente in serie A nel 2016 come portiere titolare del Milan).

I due sono stati presi da un amore travolgente, tanto che, nel 2017, Gigio ha deciso di saltare la maturità e volare a Ibiza con la sua bellissima fidanzata. Inoltre sembra che il portiere della nazionale 2021 abbia regalato ad Alessia un diamante rosa, proprio a simbolo dell’amore che li unisce e li lega indissolubilmente.

Chi è Alessia Elefante, la fidanzata di Donnarumma

Mentre Gigio è subissato dalle attenzioni di giornalisti e fan, Alessia è una persona molto riservata. Il suo profilo Instagram è privato e conta solo gli amici più stretti. Per questo motivo le informazioni su Alessia e sulla bellissima storia d’amore con Donnarumma sono pochissime.

Sappiamo che tra i due c’è una grande differenza d’altezza. Mentre Gigio si staglia con i suoi 1,96 m, Alessia è stata definita la sua “pulce”, dato che è alta 1,57 m. Entrambi sono nati il 25 maggio sotto il segno dei gemelli, anche se Alessia è nata nel 1997, due anni prima del portiere.

Sul profilo Instagram di Donnarumma, ci sono poche foto di coppia ma tutte trasmettino l’intensità della passione del loro rapporto.