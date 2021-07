Nella serata della gara della Nazionale di Calcio contro il Belgio l’offerta di Rai3 propone una commedia italiana cone dei grandi interpreti del nostro cinema. Beata Ignoranza va in onda oggi venerdì 2 luglio 2021 a partire dalle 21:20 e racconta la storia di due amici di vecchia data tanto diversi tra loro che si erano persi di vista e si ritrovano ad insegnare nella stessa scuola. La trama ed il cast del film con Marco Giallini e Alessandro Gassmann.

Beata Ignoranza: il cast e le curiosità della pellicola

Beata ignoranza è una commedia del 2017 diretta dall’attore e regista romano Massimiliano Bruno.

Nella sua carriera dietro la macchina da presa è stato capace più volte di raccontare l’Italia in chiave comica attraverso i suoi lavori come Viva l’Italia e Gli ultimi saranno gli ultimi che hanno come comune denominatore anche la presenza di uno dei due protagonisti del film Alessandro Gassmann.

Il figlio d’arte interpreta Filippo, professore di matematica molto al passo con i tempi e sempre attento ad aggiornarsi e a seguire il flusso dei social network. Marco Giallini è invece Ernesto, l’opposto di Filippo, professore di italiano severo e all’antica.

Nel cast figura anche Carolina Crescentini nei panni di Marianna mentre la comica più in rampa di lancio della televisione Emanuela Fanelli è Iris.

Beata Ignoranza: la trama del film

Filippo ed Ernesto si conoscono da tempo ma si erano persi di vista a causa di una donna della quale erano innamorati entrambi. Con il tempo sono diventati entrambi dei professori ma hanno un approcio totalmente opposto alla professione con Filippo tipo alla mano emolto attento alle novità ed alla tecnologia mentre Ernesto è severo con se stesso e con gli altri, insegna italiano e rifiuta ogni tipo di novità.

I due si rincontrano dopo tanti anni a causa di un incarico da insegnanti nella stessa classe e dopo aver messo da parte i dissidi iniziali scopriranno di dover imparare l’uno dall’altro molto più di quanto immaginano, venendo a scoprire anche un risvolto del loro passato che dovranno chiarire per il bene di una giovane ragazza che è in cerca del suo vero padre.