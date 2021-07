Genoveffa Darone, detta Jenny, è una delle bellissime wags che in questi giorni stanno facendo il tifo per gli azzurri, nonché le loro dolci metà. Jenny, la moglie di Lorenzo Insigne è una wags sui generis, scopriamo come mai!

Genoveffa Darone e Lorenzo Insigne: insieme fin da piccoli

Nata il 24 settembre del 1993, Genoveffa Darone ha quasi 28 anni. Il suo paese natale è Frattaminore, in provincia di Napoli e non lontano da quello del calciatore, Frattamaggiore. I due infatti si sono conosciuti da giovanissimi e hanno avuto una storia quando erano appena adolescenti. Come spesso accade, però, si erano poi persi di vista.

A far scattare di nuovo la scintilla dell’amore, una cena a casa di amici in comune. Da lì, la coppia non si è più lasciata ed è convolata a nozze nel 2012. Ora Jenny e Lorenzo hanno due bimbi, Carmine e Christian, di 8 e 6 anni.

Genoveffa Darone: timida e riservata, una wags sui generis

Genoveffa Darone, timida e solare allo stesso tempo, è una donna riservata che si tiene lontana dai riflettori e dal mondo dello spettacolo in generale. Di lei infatti non sappiamo moltissimo. Pare che abbia lavorato come commessa in un negozio per la cura dei capelli insieme alla cugina.

Per quanto riguarda il calcio, Jenny non si definisce una grande appassionata, nonostante il marito. Questo spiegherebbe la sua partecipazione non proprio costante alle partite del calciatore del Napoli. Dal suo feed Instagram apprendiamo invece che la sua reale passione sono i dolcissimi maschietti di casa, Carmine e Christian. Il suo profilo è infatti costellato di scatti che ritraggono graziose scene di vita familiare e domestica, trascorsa al riparo da riflettori e paparazzi.

Genoveffa Darone e lo scherzo delle Iene

L’unica apparizione in tv di Jenny è legata a uno dei noti scherzi organizzato dalle Iene ai danni dei vip, in questo caso del marito, Lorenzo.

La messa in scena, che prevedeva la partecipazione di Genoveffa a un provino per un regista conosciuto in palestra, ha scatenato la forte gelosia del capitano del Napoli e ha dato molto da parlare ai telespettatori e al web. Il calciatore infatti si sarebbe mostrato estremamente possessivo nei confronti della moglie e solo alla fine dello scherzo avrebbe affermato: “io di mia moglie mi fido, degli uomini no”.