Giorgia Duro, la moglie di Andrea Belotti, ha da pochi mesi dato alla luce la primogenita Vittoria. Culminando così un rapporto cominciato con il calciatore fin dai tempi dell’esperienza al Palermo. Tutto sulla compagna del bomber della nazionale italiana.

Giorgia duro, il passato da Miss e la relazione con Andrea Belotti

Il prossimo 24 ottobre, Giorgia Duro (classe 1996) compirà 25 anni. Da ormai 4 è sposata con il bomber della nazionale e del Torino Andrea Belotti, ora impegnato all’Europeo 2020. Sul suo conto si sa che è di origini siciliane, e che da giovanissima è riuscita ad ottenere la fascia di Miss Palermo, per poi giungere fino alle pre finali di Miss Italia.

Dopo questa esperienza con i concorsi di bellezza, cominciò poi ad avvicinarsi al mondo del calcio lavorando per trasmissioni sportive regionali come Trm TV.

Giorgia Duro ha sempre affermato di essere molto legata alla propria terra di origine, luogo in cui è nata, cresciuta e in cui ha conosciuto Belotti (all’epoca al Palermo) tra il 2013 e il 2015. Palermo è poi diventato il 15 giugno 2017 il posto in cui la coppia si è sposata, per volere dello stesso calciatore “perché da lì è partito tutto”.

Il trasferimento a Torino

Poco dopo il matrimonio però, per via della nuova avventura di Belotti iniziata al Torino, entrambi si sono dovuti trasferire in Piemonte.

Ma come si può notare dal profilo Instagram di Giorgia Duro (seguito da 27mila followers) i due colgono sempre l’occasione per far ritorno in Sicilia, soprattutto durante le festività.

Giorgia Duro e Andrea Belotti, la prima estate da genitori

Questa da poco cominciata, è la prima Estate da genitori per Giorgia Duro e Andrea Belotti. L’ex Miss Palermo il 22 febbraio ha infatti dato alla luce la primogenita Vittoria. L’annuncio è arrivato tramite un post con scritto “È come se io fossi nata solo adesso, viva solo adesso e tu fossi da sempre qui..”

A pochi mesi dal parto, Giorgia Duro sta cercando man mano di tornare ad allenarsi.

Proprio come il marito infatti, in un intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, ha dichiarato di essere una grande sportiva. Capace di allenarsi dai 3 ai 5 giorni a settimana.

Come priorità ha però adesso il prendersi cura di Vittoria, che attualmente sta trascorrendo le vacanze estive con la madre a Mondello in Sicilia, in attesa del ritorno del padre dall’Europeo.