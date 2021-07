Con le proprie prestazioni all’Europeo, Manuel Locatelli sta facendo sempre più parlare di sé. Fuori dal campo però non tutti sanno che da 4 anni è impegnato in una relazione con Thessa Lacovich. Tutto sulla fidanzata del centrocampista della nazionale Italiana.

Thessa Lacovich, vita privata e la dedica di Manuel Locatelli

Dopo la doppietta segnata contro la Svizzera, in molti hanno cercato di interpretare le esultanze di Manuel Locatelli. L’azzurro, rivolgendosi verso le telecamere, ha infatti mimato la lettera “T” con le mani. Il gesto sembrerebbe essere dedicato al cane Teddy scomparso lo scorso anno, ma richiamerebbe anche la lettera iniziale del nome della fidanzata.

Thessa Lacovich è l’attuale compagna di Manuel Locatelli. Entrambi sono classe 1998, e da quattro anni a questa parte sono impegnati in una relazione. Di lei si sa che si è laureata in Digital Communication Strategy presso lo IED di Milano, città dove vive, e che è originaria della Costa Rica. Origini che molto spesso esprime nei vari post del proprio profilo Instagram, spesso caratterizzati da descrizioni scritte in lingua sudamericana.

Manuel Locatelli e Thessa Lacovich, la relazione social

Thessa Lacovich sembrerebbe voler stare lontana dai riflettori mediatici.

Il suo profilo social è quello di una ragazza come tante. La maggior parte dei post la vede in compagnia con Manuel Locatelli, dato il grande affiatamento che pare esserci tra i due. Come dimostrato dalla foto che li vede assieme sulla panchina del loro primo appuntamento, portata nell’appartamento in cui vivono.

Attualmente Thessa conta poco più di 12mila followers, ma questo è un numero destinato sicuramente a crescere già da questa estate. Manuel Locatelli infatti, a suon di ottime prestazioni in nazionale, è sempre più richiesto da squadre importanti, e presto potrebbe approdare in un top club europeo, dando una svolta alla propria carriera.