La prima serata di Italia1 per venerdì 2 luglio 2021 propone una commedia che ha lanciato Amanda Bynes, attrice che nei primi anni 2000 riscosse un grande seguito tra il pubblico di teenager di tutto il mondo. Il film Una ragazza ed il suo sogno va in onda a partire dalle ore 21:20 e racconta la storia di una giovane in cerca di suo padre ed intenzionata a conoscerlo. La trama, le curiosità ed il cast del film che vede tra i suoi interpreti anche il premio Oscar Colin Firth.

Una ragazza e il suo sogno: le curiosità ed il cast della commedia in onda su Italia1

Una ragazza e il suo sogno (dal titolo in lingua originale di What a Girl Wants) è un film per ragazzi del 2003 diretto da Dennie Gordon.

É basato su di un’opera teatrale del 1955 dal titolo The Reluctant Debutante e rappresenta il secondo adattamento televisivo dell’opera.

La pellicola ha come protagonisti Amanda Bynes nel ruolo della giovane Daphne, attrice che nei primi anni 200 era diventata una abituè dei film per teenager oltre che a partecipare ad una serie tv che ne raccontava la vita dal titolo Amanda Show; Colin Firth è invece suo padre Henry, un lord intenzionato a fare carriera politica. Veste i panni della madre della ragazza Libby l’attrice recentemente scomparsa Kelly Preston, moglie del divo Jhon Travolta.

Una ragazza e il suo sogno: la trama del film

Daphne è una diciannovenne dallo spirito libero che però ha un desiderio, quello di conoscere il suo padre naturale. La ragazza infatti è cresciuta da sola con la mamma Libby che le ha raccontato di quando ha conosciuto suo padre Henry durante un viaggio in Marocco, un Lord che ora vorrebbe fare carriera politica.

La giovane si mette dunque sulle tracce dell’uomo che aveva lasciato sua madre per le grandi differenze di estrazione sociale e prende un volo diretto a Londra per recarsi da lui.

Durante il viaggio conosce un ragazzo che la informa di come il padre sia anche molto vicino alle nozze con la sua nuova compagna.

Daphne arriva quindi nella capitale inglese ed irrompe con prepotenza nella vita di Henry sconvolgendola inaspettatamente. I due avranno così la possibilità di conoscersi ma gli imprevisti saranno dietro l’angolo e l’uomo dovrà decidere se scegliere la carriera politica o fare il padre.