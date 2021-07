Un grande evento prende inizio quest’oggi sabato 3 luglio 2021 su Rai3. A partire dalla prima serata di questa sera inizia un ciclo di tre appuntamenti con la terza stagione di Ku’ damm, la serie tedesca che racconta la storia delle piccole donne che sono cresciute negli anni ’50 e sono ora pronte a combattere i pregiudizi e la disparità di genere nella Germania del 1963. Tutto sulla trama della terza stagione della serie tv.

Ku’ damm 63 – Una Strada Verso il Domani: oggi sabato 3 luglio la prima puntata

L’estate di Rai3 propone la messa in onda della nuova stagione di Ku’ damm 63 – Una strada verso il domani dopo la messa in onda in Germania dei tre episodi che la compongono a partire dal marzo del 2021.

Arriva in Italia la continuazione della storia di Caterina Schollack e delle sue tre figlie di nome Monika, Helga ed Eva che questa volta saranno catapultate con qualche anno in più nella Berlino del 1963, sempre alle prese con gli spigoli di un mondo si in apertura ed in cambiamento ma pur sempre legato ai retaggi del passato.

Il mondo come la Germania di quegli anni stanno cambiando notevolmente e sembra che tutto si stia aprendo per una grande stagione di rinascita e ripartenza, lasciandosi alle spalle definitivamente le scorie del passato dovute al dopo guerra.

Monika, Helga ed Eva sono ormai cresciute e maturate e sono in grado di affrontare di petto le tematiche di quell’anno lottando per l’emancipazione della fuigura femminile e per la loro libertà.

Helga è ormai sposata e si dedicata alla sua scuola di ballo, Eva sarà alle prese con la figura ingombrante del marito dal quale cercherà con forza di scappare mentre Monika è diventata una compositrice ed ha sposato l’uomo che ama.

Sarà un viaggio lungo 3 puntate che andranno in onda a partire da oggi su Rai3 e che ci racconteranno, attraverso le figure di queste di donne, un anno particolare come il 63.

L’appuntamento è per questa sera alle ore 21:20.