La doppia faccia del mio passato è il film scelto da Rai2 per la prima serata di sabato 3 luglio 2021. Il film andrà in onda a partire dalle ore 21:20 circa sul secondo canale della televisione pubblica portando con se la storia di Lilly, una donna oppressa da una presenza troppo ingombrante che la perseguita. La trama del film che va in onda in prima visione assoluta.

La doppia faccia del mio passato: la trama ed il cast della pellicola

Il film La doppia faccia del mio passato è stato girato nel 2020 dal regista Stuart Archer, e vede come protagonisti Lilly interpretata da Sarah Fischer e Spencer, che ha il volto di Stephane Garneau-Monten.

Lilly è una bella donna che ha come mestiere quello di fare l’assistente di un medico. Una sera è impegnata in un appuntamento romantico con Jason, un uomo per bene che la porta a cena. L’imprevisto è però dietro l’angolo ed una volta arrivati nel ristoranti i due vengono interrotti dalla presenza di Soencer, un uomo che fa parte del passato della donna e che la perseguita da tempo.

I due dopo essersi divincolati dallo stalker riescono a rifugiarsi a casa ma vengono raggiunti da Spencer che in un raptus di gelosia non solo uccide Jason e ferisce al viso la donna ma finisce anche per fare un volo giù dalla finestra, finendo apparentemente morto.

La storia di una donna perseguitata

La donna dopo tutta questi episodi dolorosi decide di voler cambiare vita e si sposta in un’altra città con una nuova identità, liberandosi anche della cicatrice che Spencer le aveva fatto. La nuova vita che sta cercando di costruirsi però non sembra lasciarla tranquilla dal momento in cui inizia a soffrire di allucinazioni dove vede sempre il suo stalker a perseguitarla se pur nela sua mente.

Queste frequenti allucinazioni iniziano a mandare in tilt la donna che inizia a chiedersi se le visioni di Spencer sia reale o meno, arrivando a mettere in dubbio tutto ciò che vive.

La presenza di un paziente misterioso non farà niente altro che alimentare le sue paure ed i suoi sospetti ogni volta che se lo troverà di fronte.