Una grande vittoria dell’Italia agli Europei contro il Belgio è stata offuscata dall’infortunio di Leonardo Spinazzola, che probabilmente non potrà continuare l’avventura con la Nazionale a causa di una lesione al tendine di Achille. Il campione è stato un vero combattente in campo, dal quale è stato trasportato fuori in lacrime dopo aver contribuito a portare gli Azzurri alla semifinale contro la Spagna. La moglie dell’esterno, Miriam Sette, esprime tutto il suo amore e la sua ammirazione per il grande lavoro del marito su Instagram, dove pubblica un dolcissimo post.

Spinazzola infortunato agli Europei: il post della moglie Miriam Sette

Miriam Sette ha pubblicato una bellissima foto del figlio Mattia con dedica al marito, Leonardo Spinazzola, infortunato sul campo mentre disputava la partita contro il Belgio.

Una lesione che ha posto la parola fine alla sua partecipazione agli Europei con la maglia azzurra.

“Quante volte l’hai sognato, immaginato questo europeo .. nessuno lo sa.. ma oggi il treno per te si ferma qui.. il famoso treno guidato da te,si è fermato .. Ci hai fatto vivere 20 giorni meravigliosi ed indimenticabili , chi ti conosce sa quanto vali e in questi giorni lo hai dimostrato a tutta l’Europa ..

“, scrive Lady Spinazzola, “Ora ti aspetta un’altra battaglia, ma ci sei già passato, sei forte, la supererai a testa alta con cuore e grinta , ed il sorriso, il tuo magnifico sorriso che nonostante la vita ti stia mettendo un po’ troppo spesso a dura prova.. mai niente e nessuno te lo leverà dal viso, Mai!“.

L’orgoglio della famiglia di Spinazzola

Miriam Sette rassicura che “presto sarai di nuovo in campo a gioire con i tuoi compagni.. L’ultima cosa ma che è la più importante .. hai reso tutti orgogliosi ma sopratutto nostro figlio Mattia di soli 3 anni è fiero ed orgoglioso del suo papà dall’inizio alla fine..

credo che a fronte di questo non ci sia altro da aggiungere .. Dopo la tempesta c è sempre il sole, e noi lo sappiamo bene.. Sei forte amore mio. Più forte di prima“.

Leonardo Spinazzola e Miriam Sette: il matrimonio e i figli

Miriam Sette non ha mai mancato di far sentire il suo supporto al marito, sposato lo scorso dicembre a Foligno, città d’origine del calciatore. Un matrimonio tra pochi intimi, a causa del Covid-19, arrivato dopo 11 anni insieme. I due si sono conosciuti nel 2010, grazie ad amici in comune che li hanno fatti incontrare, e da allora non si sono più lasciati.

Spinazzola e Miriam Sette hanno avuto due figli, Mattia, di 3 anni, e Sofia, nata a febbraio.

Le parole di Leonardo Spinazzola dopo l’infortunio

Anche Leonardo Spinazzola ha affidato a Instagram il suo messaggio per i tifosi dopo l’infortunio. “Purtroppo sappiamo tutti come è andata ma Il nostro sogno azzurro continua e con questo grande gruppo nulla è impossibile.. Io vi posso solo dire che Torneró presto! Ne sono sicuro!“, dichiara il difensore, che ha ricevuto tantissimi messaggi di supporto da colleghi e tifosi.

