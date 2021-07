In una conferenza stampa sono stati resi noti i palinsesti delle reti Mediaset. Ovviamente è arrivata l’ufficialità delle scelte effettuate per Rete4 ed i suoi programmi che accompagneranno i telespettatori del canale a partire dall’autunno 2021 fino alla primavera 2022. Tutti i programmi che andranno in onda in prima serata sul quarto canale televisivo.

La prima serata di Rete4: tutte le scelte di Mediaset

Le scelte che sono state prese dai vertici Mediaset e che sono state svelate dall’Amministratore Delegato del gruppo Pier Silvio Berlusconi hanno pressoché confermato le linee guida segnate dalla scorsa stagione e sono state prese in termini di continuità sia nei programmi che nei volti di spicco del canale.

Tornano dunque tutti i volti noti del canale che riconferma i giornalisti e conduttori Nicola Porro, Paolo del Debbio e Mauro Giordano.

La prima serata di Rete4 nel lunedì continuerà infatti a proporre il programma Quarta Repubblica condotto dal giornalista e presentatore Nicola Porro, che sarà impegnato per la terza stagione consecutiva alla guida del programma. Il martedì sera sarà occupato da Fuori dal coro, il programma di approfondimento dall’ex direttore del Tg4 Mauro Giordano, mentre la prima serata di mercoledì vedrà nuovamente Giuseppe Brindisi alla conduzione di Zona Bianca.

Paolo del Debbio tornerà a presentare Dritto e Rovescio nella serata di giovedì a partire settembre dopo aver chiuso la corrente edizione del programma lo scorso giovedì 1 luglio. Quarto Grado resta invece l’approfondimento di cronaca nera che trova il suo spazio al venerdì sera con la conduzione di Gianluigi Nuzzi ed Alessandra Viero e tornerà con una nuova edizione a partire da settembre.

Infine il sabato e la domenica sera saranno dedicati alla trasmissione dei grandi classici del cinema che accompagnano da sempre Rete4, che resta dunque attenta alla messa in onda di pellicole che hanno segnato la storia del cinema italiana e non solo.