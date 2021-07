La coppia Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, nata durante il Grande Fratello Vip, può godere di un vasto seguito di ammiratori, che si mobilitano in loro difesa senza indugi. L’ultima vittima della rivolta social dei fan degli influencer è il padre di Pierpaolo Pretelli, Bruno, che dopo la pubblicazione di una Storia su Instagram indirizzata a Elisabetta Gregoraci, è stato sommerso dalle critiche.

La conduttrice di Battiti Live ha avuto un flirt nella Casa del GF Vip con Pierpaolo, naufragata molto presto. L’ex velino ha poi trovato l’amore con Giulia Salemi, ma i genitori non hanno mai nascosto la loro preferenza per l’ex moglie di Flavio Briatore.

Il padre di Pierpaolo Pretelli e la Storia Instagram per Elisabetta Gregoraci

Bruno Pretelli, durante l’ultima puntata di Battiti Live, ha pubblicato una Storia su Instagram per fare i complimenti a Elisabetta Gregoraci. “Complimenti per tutto da me e Margherita“, poche parole che hanno scatenato le ire dei fan dei “Prelemi“, schiera social che non perdona.

Soprattutto perché già in passato la famiglia di Pierpaolo Pretelli aveva mostrato la netta preferenza per Elisabetta Gregoraci rispetto a Giulia Salemi. Dopo vari confronti al Grande Fratello Vip, madre, fratello e padre di Pierpaolo Pretelli sembrava avessero accettato la nuova relazione, con tanto di incontro con Giulia Salemi.

La Storia di Bruno Pretelli

Non sembra però che sia proprio così, data la reazione di Pierpaolo Pretelli dopo che alcuni fan gli hanno fatto presente cosa aveva scritto il padre, che ha poi cancellato la Storia. “Buongiorno a tutti! Volevo dirvi che dopo tanti mesi e dopo tutto quello che di bello io e Giulia stiamo vivendo, c’è qualcuno che pensi di cambiare tutto questo?! Con un fotomontaggio poi, mettendo o pensando di mettermi in difficoltà?

Ma basta e smettiamola qui“, avrebbe scritto l’ex gieffino pensando si trattasse di un fake.

Resosi conto che sì, proprio Bruno Pretelli è stato l’autore di quella Storia, è comparso un nuovo commento su Twitter: “Io non so più che fare ormai..“. Parole che mostrerebbero come in casa Pretelli la questione Gregoraci potrebbe essere tutt’altro che superata.

Il tweet di Pierpaolo

Giulia Salemi: la risposta su Instagram

In un certo senso, sembra che anche Giulia Salemi abbia voluto replicare al polverone, e lo ha fatto pubblicando una Storia su Instagram in cui si mostra insieme a un Pierpaolo addormentato.

Una scena intima, che fa intendere come l’influencer non tema intromissioni nella sua relazione.

La Storia di Giulia Salemi

