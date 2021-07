Luisa Anna Monti, ex dama del Trono over di Uomini e Donne, ha rivelato la sua malattia e ne ha parlato con i suoi follower, svelando il duro faccia a faccia in cui si è trovata a vivere e in cui non mancano coraggio e determinazione. Volto noto del dating show di Maria De Filippi, vive una favola d’amore con il compagno, Salvio Calabretta, con cui ha deciso di convolare a nozze.

Luisa Anna Monti svela la sua malattia

Luisa Anna Monti ha parlato della sua malattia e ha svelato di avere un tumore al seno. Una diagnosi che sarebbe arrivata durante un controllo e che l’avrebbe costretta a rinviare le nozze con Salvio Calabretta, suo compagno da circa 2 anni.

Su Instagram, il suo messaggio sulla situazione che si è trovata a vivere: “A breve daremo un bel calcio nel sedere a questa bestiaccia. La prevenzione è tutto! Niente commiserazione ma condivisione con chi come me vive lottando ogni giorno. Nel giro di poco tempo mi sono ritrovata catapultata da un sogno ad un incubo…“.

Post Instagram di Luisa Anna Monti

L’ex dama di Uomini e Donne Luisa Anna Monti e la battaglia contro il tumore

L’ex dama di Uomini e Donne, volto conosciuto del Trono over, non ha nascosto i suoi timori in un post che accompagna le immagini del suo presente: “La paura c’è… ma guai a lasciarsi andare… non sono malata né voglio essere trattata tale.

Ho solo un problema fisico e non sprecherò le mie energie stando a letto a domandarmi perché“.

Al tempo stesso, però, ha scelto di condividere un importante slancio di speranza e coraggio, anche nelle battaglie più dure: “Non si deve mai smettere di lottare – ha scritto – mai smettere di credere in se stessi e perdere la voglia di vivere (…). Ho conosciuto tante donne meravigliose che affrontano ogni giorno questo maledetto mostro. Dico grazie a loro perché mi danno forza e insieme non abbiamo nessuna intenzione di mollare (…).

Zitto cancro, che qui abbiamo da fare ed io ho un matrimonio da organizzare“.