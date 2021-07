Michelle Hunziker condivide con i fan su Instagram la morte della sua fidata cagnolina Lilly, barboncina a cui la conduttrice era molto affezionata. Lilly ha fatto parte della famiglia per 11 anni, dopo essere stata adottata da lei e dalla figlia Aurora Ramazzotti, e Michelle Hunziker non nasconde il dispiacere per la sua scomparsa. In diverse interviste aveva raccontato quanto sia legata ai suoi cani e che con la barboncina si era instaurato un rapporto di simbiosi.

Michelle Hunziker, l’addio alla cagnolina Lilly su Instagram

In un lungo post, Michelle Hunziker saluta Lilly, barboncina di 11 anni che è venuta a mancare.

“Ovunque fossi, qualunque cosa facessi c’era lei…Due occhietti scuri ed espressivi… sempre rivolti verso di me nell’attesa che le dicessi dove andare, cosa fare, a chi abbaiare , di essere presa in braccio per farsi dare un bacino e grattarla dietro quelle tenerissime orecchiette morbide che solo lei aveva…“.

La conduttrice racconta di come la barboncina l’abbia “accompagnato in tante avventure ed era in simbiosi con me. Me la portavo ovunque…Ho sempre pensato in questi anni che non fosse possibile una vita senza di lei. Lilly era la mia amica. Amore puro, perpetuo e incondizionato“.

Il post di Michelle Hunziker

Michelle Hunziker: “Ho il cuore spezzato”

Grandissimo il dispiacere per la morte di Lilly, con la conduttrice che scrive: “Ho il cuore spezzato perché ora non c’è più. Difficile pensare alla casa e alla nostra famiglia senza di lei. Un esserino così piccolo in grado di dare così tanto amore. Ora c’è un vuoto incommensurabile…e tanto dolore che si lenirà solo con il tempo…Sono stati 11 anni meravigliosi insieme a te e ti porterò per sempre nel mio cuore. Ti amo piccolo amore mio“.

Aurora Ramazzotti, la Storia Instagram per la scomparsa di Lilly

La figlia della conduttrice, Aurora Ramazzotti, ha pubblicato una Storia sul suo profilo Instagram per ricordare la cagnolina.

“Ciao Lillina, mi manchi già da morire“, scrive. Lilly era entrata nella famiglia proprio grazie ad Aurora, come ha raccontato la stessa Michelle Hunziker durante un’intervista a Tv, Sorrisi e Canzoni: “Mia figlia Aurora voleva tanto un cane piccolo. Così un’estate, mentre eravamo in vacanza negli Stati Uniti, un’amica ci ha portate dall’allevatrice da cui aveva preso il suo barboncino. C’era una cucciolata e ci siamo innamorati di Lilly, che era la più grossa di tutti: è stato un colpo di fulmine“.

La Storia di Aurora Ramazzotti

