Per la prima serata di Rete4 la rete propone un thriller intenso con Nicolas Cage come protagonista. Il film Solo per vendetta andrà in onda questa sera domenica 4 luglio 2021 a partire dalle ore 21:20 circa sul quarto canale del telecomando. Tutto sulla trama e sul cast del film.

Solo per vendetta: il cast della pellicola in onda domenica 4 luglio 2021 su Rete4

Solo per vendetta (dal titolo in lingua originale di Seeking Justice) è un film di genere thriller del 2011 diretto da Roger Donaldson, regista neozelandese dalla lunga carrirera diventato celebre per alcuni film action ma che si è affermato all’attenzione di critica e pubblico grazie al film biografico Indian – La grande sfida.

Uno dei protagonisti del film è Nicolas Cage, conosciuto attore di molti film action e che presenta una lunga carriera, composta da oltre 80 pellicole. La sua fama si è consolidata nei rimi anni 2000 con film di successo come The Family Man (pellicola del 2000), Il mistero dei Templari – National Treasure ( film del 2004), e i due capitoli della saga dedicata al Ghost Rider. In un’occasione inoltre ha anche provato a passare dietro la macchina da presa, dirigendo il film del 2002 Sonny.

Gli altri interpreti del film sono l’attore Guy Pearce, comparso anche nell’ultimo lavoro del nostro Stefano Sollima dal titolo Senza rimorso, e l’attrice January Jones nota soprattutto per il ruolo di Betty Draper nella serie tv Mad Men.

Solo per vendetta: la trama del film

Will Gerard conduce una vita tranquilla come insegnante di letteratura ma la sua vita viene sconvolta quando sua moglie Laura viene brutalmente aggredita. Portata la donna in ospedale viene affiancato da uno strano figuro che gli propone uno strano patto per mezzo del Will svolgerà dei lavori per l’uomo che invece insieme ad un grupopo di “amici” si occuperà di uccidere chi ha ridotto in fin di vita sua moglie Laura.

L’uomo sarà di fronte ad una scelta si immorale ma che secondo lui può dare giustizia a Laura e dopo averci pensato accetterà la proposta innescando una serie di eventi che lo porteranno in un ciclio di violenza e mistero dal quale dovrà trovare il modo di uscire una volta per tutte.