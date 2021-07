Apprensione per Kate Middleton, la duchessa di Cambridge è stata posta in isolamento a causa del Covid. La moglie del principe William sarebbe entrata in contatto con un positivo al virus, per questo la decisione di sottoporsi al protocollo anti-covid. La duchessa di Cambridge era stata vista in pubblico per l’ultima volta a Wembley durante la penultima partita degli europei insieme al principe William e al principino George.

Intanto il Primo Ministro Boris Johnson ha annunciato che è confermata la data del 19 luglio come giorno finale delle riaperture. Il Premier britannico ha motivato la sua decisione spiegando che il periodo estivo, con le scuole chiuse e le alte temperature, è il migliore per imparare a convivere con il Coronavirus.

Intanto prosegue la campagna di vaccinazione.

Contatto con un positivo: isolamento per Kate Middleton

A dare l’annuncio sulle condizioni di salute di Kate Middleton è stato un comunicato ufficiale reso noto da un portavoce di Kensington Palace, dove la duchessa di Cambridge risiede. Kate avrebbe dovuto partecipare ad un evento pubblico assieme al marito, il principe William, ma ha dovuto annullare.

Nel comunicato pubblicato da Kensington Palace si legge: “La settimana scorsa, la Duchessa di Cambridge è entrata in cottato con una persona poi risultata positiva al Coronavirus“, da lì l’avviamento delle procedure previste dal protocollo.

Come sta Kate Middleton ora

Kate Middleton sta bene, come si legge nel comunicato: “Sua Altezza Reale non ha alcun sintomo, ma sta seguendo scrupolosamente le linee guida del governo, con una quarantena domestica“. La duchessa di Cambridge avrebbe dovuto prendere parte al programma per il 73esimo anniversario del National Health Service, al quale ha dedicato il progetto del libro Hold Still, dove sono state pubblicate le foto amatoriale scattate dai cittadini britannici durante il lockdown del 2020, selezionate personalmente da lei.

La cerimonia si terrà presso la cattedrale di St. Paul seguito da un tea party a Buckingham Palace.

L’ultimo evento pubblico presenziato da Kate Middleton

Kate Middleton aveva preso parte insieme al marito, il principe William e il figlio più grande, il principino George, alla partita degli ottavi di finale dell’Inghilterra, giocata a Wembely la scorsa settimana. La famiglia è stata immortalata in tribuna in più occasioni durante il match.