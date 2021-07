Rai1 in questa calda estate ha deciso di riproporre le puntate della serie tv diretta da Ricky Tognazzi dal titolo La vita promessa. Da lunedì 5 luglio alle ore 21.25 torna la prima stagione che racconta con la storia di Carmela, interpretata dall’attrice Luisa Ranieri, una donna che decide di cambiare vita e volare negli Stati Uniti d’America per scappare da una presenza ingombrante che sta rovinando la vita a lei e alla sua famiglia. Tutto sulla trama della serie.

La vita promessa: la trama, il cast e le curiosità della serie tv che torna su Rai1

La vita promessa è una serie tv in due stagione prodotta Rai Fiction con la collaborazione di Picomedia, per la regia di Ricky Tognazzi, che nella lavorazione delle puntate è stato affiancato dalla moglie Simona Izzo che ha revisionato la sceneggiatura.

La prima stagione, che verrà riproposta su Rai1 a partire da lunedì 5 luglio 2021, è andata in onda in 4 episodi a partire dal settembre ddel 2018.

Il cast della miniserie vede a fianco dela protagonista Luisa Ranieri anche altri volti noti delle fiction italiane come Thomas Trabacchi, Francesco Arca, Cristiano Caccamo, Francesca Di Maggio, Primo Reggiani e con la partecipazione straordinaria di Lina Sastri.

Luisa Ranieri veste i panni di Carmela, una donna siciliana degli anni ’20 che ama suo marito e la famiglia che insieme hanno creato e che protegge a tutti i costi. Finita per essere vittima delle attenzioni ossessive ed insistenti di un uomo di nome Vincenzo che è senza scrupoli che non guarda in faccia nessuno, Carmela si sente messa alle strette e nel tentativo di risolvere questa brutta situazione decide di scappare dalla terra sicula per mettersi alle spalle il suo aguzzino.

La donna arriva dunque negli Stati Uniti dei primi anni ’20, un Paese in fermento che deve andare avanti tra le spallate del Proibizionismo e della crisi economica.

La sua vita e quella della sua famiglia ripartono da un appartamento nel quartiere di Little Italy, alla ricerca di tranquillità e stabilità. Tuttavia questo non sarà facile e tutti dovranno fare i conti , con gli imprevisti che mineranno il loro sogni.