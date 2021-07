Dal casting fatto quasi per gioco all’ottenimento del ruolo da protagonista in una serie di successo globale, L’amica geniale, Margherita Mazzucco è ormai entrata a a tutti gli effetti nel mondo dello spettacolo da tre anni a questa parte.

Margherita Mazzucco, la Elena de L’amica geniale: curiosità

Margherita Mazzucco è nata a Napoli nel 2004, e nonostante una grande popolarità ricevuta recitando nella serie L’amica Geniale, ispirata ai romanzi di Elena Ferrante, non sono molte le informazioni che ha lasciato trapelare circa il suo passato. Una riservatezza che si può notare dal fatto che il profilo Instagram ufficiale sia attualmente privato.

Solamente di recente, tramite diverse interviste, ha parlato maggiormente di se, facendosi conoscere meglio al grande pubblico che ha apprezzato l’interpretazione della giovane attrice nei panni di Elena (soprannominata Lenù nella fiction). È emerso dunque il fatto che Margherita Mazzucco abbia 3 sorelle e che ami ascoltare la musica che va di tendenza attualmente tra i giovani come l’indie, il rap e il pop, affermando di essere stata presente ai concerti di Calcutta, Carl Brave e Marracash.

Margherita Mazzucco, che ora frequenta il liceo classico, ha parlato inoltre della propria passione per la lettura, dichiarando di aver passato interi pomeriggi a leggere libri di ogni genere per le librerie di Napoli.

Abitudine che ha dovuto mettere al momento da parte per potersi dedicare a pieno alla recitazione, capace di tenerla impegnata per circa 8 mesi durante l’anno.

Margherita Mazzucco e il casting fatto per caso

La svolta per la carriera di Margherita Mazzucco avviene quando decise di partecipare al casting durante il penultimo giorno disponibile. La stessa ha affermato di aver deciso di prendere parte “per gioco” perché lo avevano fatto dei suoi amici.



Non avendo mai avuto esperienze precedenti nell’ambito della recitazione inizialmente pensò di non averlo superato e, proprio quando sembrava essersi dimenticata, a circa un mese dalla prova arrivò la chiamata Per poter andare a Roma a fare il provino con il regista, rivelatosi poi decisivo per l’assegnazione della parte.

Un ruolo che le ha permesso non solo di farsi conoscere in tutto il mondo, ma anche di partecipare ad una serata di Sanremo nel Febbraio del 2020 e di poter viaggiare per la prima volta fuori dall’Europa andando in America a visitare gli Universal Studios.

Margherita Mazzucco, ci sarà nella terza stagione de L’amica Geniale

Contrariamente ai recenti rumors, il nuovo regista della serie Daniele Lucchetti, subentrato al posto di Saverio Costanzo, avrebbe confermato la presenza di Margherita Mazzucco e Gaia Girace all’Interno della terza stagione de L’amica Geniale, affermando ai microfoni di Variety : “Era importante mantenere lo stesso aspetto fisico dei personaggi.

Inoltre, gli attori sono cresciuti, c’è una visibile maturità nelle loro espressioni, nei loro atteggiamenti. Abbiamo valorizzato questo arricchimento di Gaia e Margherita, così come degli altri personaggi.

Non è una soluzione di ripiego : è una scelta che conferisce maggiore profondità. Le vediamo crescere dal vivo sullo schermo”.



Per quanto riguarda i progetti per il futuro, Margherita Mazzucco ha fatto sapere che le piacerebbe sperimentare qualcosa di diverso da L’amica Geniale come partecipare alle riprese di un film d’azione o fantascientifico.