Nella serata della semifinale degli Europei di Calcio che vede coinvolta la nostra Nazionale su Rai1, il secondo canale della televisione pubblica manda in onda un film che vede al centro la storia di una famiglia che gestisce un maneggio per cavalli. Il film Immenhof – L’avventura di un’estate va in onda questa sera martedì 6 luglio 2021 alle ore 21:20 circa su Rai2. La trama ed il cast del film.

Immenhof – L’avventura di un’estate: il cast e la trama della pellicola

La pellicola che manda in onda Rai2 è una lavorazione tedesca del 2019 per la regia di Sharon von Wietersheim, che racconta una storia tutta al femminile che succede d’estate e che ruota intorno al maneggio di una famiglia unita ed amante dei cavalli.

Il cast del film è comporto da giovani attori teutonici come la protagonista Leia Holtwick e tutto il resto del cast che vede Moritz Backerling, Laura Berlin, Valerie Huber e Wotan Wilke Mohring ad eccezione dell’antagonista interpretato da Heiner Lauterbach.

Lou e le sue due sorelle cercano di mandare avanti il maneggio di famiglia che le è stato lasciato in eredità da loro padre che ormai non c’è più. Un giorno mentre è uscita a portare al pascolo i suoi cavalli, Lou ne trova un altro che è finito in pericolo intrappolato in una palude.

La giovane donna decide di salvare il cavallo grazie anche all’aiuto di un suo amico e riesce quindi a liberarlo e a tirarlo fuori per liberarlo.

Dopo questo gesto Lou si rende conto che il cavallo è un purosangue da corsa che appartiene ad un uomo potente della zona, chiamato signor Mallinckroth, che altro non è che l’ex socio di suo padre ed anche un famoso proprietario di una scuderia di successo. L’uomo approfitta dell’accaduto per dare contro alle sorelle riportando a galla casa dei vecchi rancori che aveva nei confronti di loro padre ed ha tutto l’intenzione di mettere in difficoltà la famiglia ed il loro maneggio per un debito che secondo lui il loro padre non ha estinto.

In onda anche Italia-Spagna

Questa sera Rai 1 manderà in onda la semifinale di Euro 2020 Italia-Spagna. La partita è valida per l’accesso alla finale dell’Europeo più atteso dopo un lungo anno di assenza dagli stadi.