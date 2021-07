Il film Ricomincio da noi andrà in onda nella prima serata di martedì 6 luglio 2021 su Rai3. La pellicola del 2017 vede come protagonista l’attrice Imelda Staunton, nota al grande pubblico italiano per aver preso parte alla saga del maghetto più famoso di sempre Harry Potter. Tutto sul cast e la trama del film in onda alle 21:15.

Ricomincio da noi: il cast e le curiosità sul film

Ricomincio da noi (dal titolo in lingua originale Finding your feet) è un film del 2017 diretto da Richard Loncraine. Il regista britannico è stato già lungamente apprezzato per la trasposizione cinematografica del 1996 dell’omonima tragedia shakespeariana dal titolo Riccardo III.

Il cast del film di genere drammatico sentimentale vede tra le sue fila una interprete riconosciuta a livello internazionale come Imelda Staunton nei panni della protagonista Sandra. L’attrice e doppiatrice britannica vanta una lunga carriera fatta di grandi successi e riconoscimenti che l’hanno fatta apprezzare anche al pubblico italiano, presso il quale ha riscosso grande successo anche nella fascia più giovane avendo preso parte a due film della saga di Harry Potter quali Il principe mezzosangue ed I Doni della morte – parte 1.

Il cast si arricchisce anche della presenza degli Timothy Spall che interpreta Charlie il marito della protagonista, Celia Imrie che interpreta la sorella Elizabeth detta Bif, David Hayman e Joanna Lumley.

Ricomincio da noi: la trama della pellicola

Sandra e Charlie hanno vissuto una vita felice ed apparentemente senza problemi per tanti anni l’uno al fianco dell’altro in una realtà borghese. Nel giorno del pensionamento del marito, mentre stanno festeggiando l’evento, Sandra scopre che quello che credeva il fedele compagno della sua vita ha una relazione clandestina con una sua amica.

Questo rappresenta un duro colpo per la donna che vedendosi crollare il mondo addosso decide di rifugiarsi a casa della sorella Bif per cercare di ritrovare sé stessa.

L’adattamento con la sorella non è dei migliori a causa delle grandi differenze di astrazione sociale che intercorre tra lei ed il nuovo quartiere popolare nel quale andrà ad abitare.

Sarà l’occasione per le due donne di ritrovarsi e recuperare quel rapporto perduto da tempo, ricominciando da loro.