Il primo falò di confronto di Temptation Island vede Tommaso e Valentina faccia a faccia. Appreso il tradimento del fidanzato con la single Giulia, la ragazza ha richiesto subito il confronto, nel corso del quale i due si ritrovano a fare i conti con una decisione dolorosa ma inevitabile. “L’ho capito subito: ‘Lui non mi vede più come prima’“, l’amara confessione di Valentina.

Tommaso e Valentina al falò di confronto

Per Valentina e Tommaso Temptation Island si chiude qui. La coppia ha ufficialmente abbandonato il programma con l’ultima decisione, quella fatidica e alla base del reality: tornare a casa insieme o separati?

Prima del falò di confronto, però, la loro love story ha subito significativi stravolgimenti. Complice, soprattutto, l’avvicinamento di Tommaso alla single Giulia nel villaggio dei fidanzati.

Se inizialmente Valentina riteneva questo avvicinamento una tattica di Tommaso, successivamente ha dovuto fare i conti con la verità. Tommaso e Giulia sono effettivamente complici, come dimostrano i bagni in idromassaggio insieme, i momenti di intimità in camera e, soprattutto, i baci in giardino. I due hanno deciso di non nascondersi più e di condividere i loro momenti insieme alla luce del sole.

Motivo per cui Valentina ha richiesto il falò di confronto immediato.

Valentina e il tradimento di Tommaso

Appresa la decisione di Valentina, Filippo Bisciglia convoca Tommaso al falò di confronto e ha così luogo l’atteso faccia a faccia tra i due. Inizialmente sono i video ad impossessarsi della scena, con la coppia pronta a rimpallarsi le accuse visionando le immagini di questa loro parallela esperienza all’Is Morus Relais. Ma per entrambi il momento focale del confronto è la forte simpatia di Tommaso per Giulia e, dunque, il tradimento.

“All’inizio pensavo fosse una ripicca, poi quando ho visto che sei andato oltre l’ho capito subito: ‘Lui non mi vede più come prima’“, ammette Valentina rassegnatasi alla realtà dei fatti.

La decisione di Tommaso e Valentina

Il momento è arrivato e Filippo Bisciglia interpella Valentina e Tommaso circa la loro decisione definitiva. Il ragazzo rivela di voler uscire assieme a Valentina per mettere in chiaro le cose e per non gettare alle ortiche una storia d’amore che, nonostante tutto, ha fatto sognare entrambi: “Non ti dico bugie: non può finire così un amore che era infinito. Io vorrei uscire con lei solamente per parlare“.

Anche Valentina è dello stesso avviso: la loro storia d’amore è stata importante per entrambi.

“Il nostro è un bagaglio talmente importante. Uscire separati è una roba forte“, ammette. Ma, alla fine, decide di uscire da sola. Cala così il sipario sulla storia d’amore tra Tommaso e Valentina, durata sino a questo punto ma destinata a non proseguire.

