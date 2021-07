Periodo di bonus, questo, e questa volta tocca al Bonus Tv. Il ministro dello Sviluppo Giancarlo Giorgetti ha firmato, proprio in questi momenti, il decreto che rende attiva la norma che consentirà di acquistare un nuovo apparecchio televisivo con un bonus di massimo 100 euro.

Bonus rottamazione Tv: le regole

Il bonus tv consente di avere soldi pari a -20% fino a un massimo di 100 euro. Il ministero spiega che “A differenza del precedente incentivo, che resta comunque in vigore ed è pertanto cumulabile per coloro che sono in possesso di tutti i requisiti, il bonus rottamazione Tv si rivolge a tutti i cittadini” perché, in questo caso, non sono previsti limiti Isee.

Il bonus rottamazione Tv permette di acquistare televisori compatibili con i nuovi standard tecnologici di trasmissione del digitale terrestre Dvbt-2/Hevc Main 10. Una nuova tecnologia, quindi, che consentirà di migliorare la qualità del segnale. Uno sconto del 20% sul prezzo d’acquisto, fino a un massimo di 100 euro e bisogna rottamare un televisore acquistato prima del 22 dicembre 2018.

I requisiti

Si leggono sul sito del Mise, i requisiti per avere accesso al bonus:

residenza in Italia;

rottamazione di un televisore;

il pagamento del canone di abbonamento al servizio di radiodiffusione. “A tal riguardo è previsto che potranno accedere all’agevolazione anche i cittadini, di età pari o superiore a settantacinque anni, che sono esonerati dal pagamento del suddetto canone“, riferisce il Ministero.

Come richiedere il Bonus rottamazione Tv

“La rottamazione potrà essere effettuata in sede di acquisto del nuovo televisore“. Bisognerà quindi consegnare al rivenditore quello vecchio, che si occuperà di ottenere un credito fiscale pari allo sconto riconosciuto al cliente al momento dell’acquisto del nuovo televisore.

Non solo però, un’altra modalità per rottamare la vecchia tv è consegnarla in una isola ecologica autorizzata, “In questo caso un modulo certificherà l’avvenuta consegna dell’apparecchio, con la relativa documentazione per richiedere lo sconto sul prezzo di acquisto“.