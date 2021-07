Dopo il controverso anno scolastico appena concluso, quello del 2021/2022 dovrebbe essere quello del ritorno alla normalità. Da pochi giorni sono note le date d’inizio del percorso scolastico. Che gli studenti di tutta Italia dovranno affrontare a partire da settembre.

L’inizio dell’anno scolastico nelle regioni del nord Italia

Come da tradizione, la Provincia Autonoma di Bolzano sarà la prima ad iniziare l’anno scolastico, non solo tra le regioni del nord ma anche di tutta Italia. Le lezioni qui inizieranno infatti a partire dal 6 settembre, anticipando di circa una settimana tutte le altre istituzioni scolastiche.

Per quanto riguarda le restanti regioni settentrionali, ci sarà una data d’inizio omogenea per quanto riguarda il Piemonte, Lombardia, Veneto, Valle D’Aosta, Emilia Romagna, e la Provincia Autonoma di Trento. Prevista per il 13 settembre. In Liguria si inizierà invece due giorni più tardi, ovvero in data 15 settembre, Mentre in Friuli Venezia Giulia il 16 settembre.

L’inizio dell’anno scolastico nelle Regioni del centro Italia

Tra le Regioni del centro Italia, le prime ad aprire le danze saranno il Lazio e l’Abruzzo in data 13 settembre. Seguiranno poi la Toscana, il Molise e le Marche con un inizio programmato per il 15 settembre.

All’appello manca attualmente l’Umbria, che non ha ancora a emanato la delibera per l’approvazione del nuovo calendario scolastico 2021/2022 per le scuole di ogni ordine e grado della regione.

L’inizio dell’anno scolastico nelle Regioni del sud Italia

Per quanto riguarda le regioni meridionali, la Basilicata sarà la prima a far suonare la campanella in data 13 settembre. Seguita poi dalla Campania (15 settembre) e dalla Sicilia (16 settembre). Più tardi rispetto al resto d’Italia cominceranno invece gli studenti della Puglia e della Calabria, che torneranno tra i banchi a partire dal 20 settembre.

Così come per l’Umbria, anche per la Sardegna si rimane ancora in attesa dell’approvazione del calendario del prossimo anno scolastico.