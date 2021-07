La prima serata di Rai2 di mercoledì 7 luglio 2021 sarà in compagnia di un film thriller che terrà i telespettatori con il fiato sospeso insieme ai suoi misteri. La pellicola La doppia vita di mio marito va in onda a partire dalle ore 21:20 circa sul secondo canale del telecomando. Il cast e la trama del film.

La doppia vita di mio marito: la trama ed il cast della pellicola

La doppia vita di mio marito è un film del 2018 per la regia di Jonathan English che ha per protagonisti Amy Nuttall, attrice nota sia per le opere teatrali che per quelle televisive che l’hanno vista impegnata soprattutto per aver interpretato Ethel Parks in Downton Abbey; Daniel Lapaine, attore che tra le altre cose ha preso anche parte alla serie di culto Black Mirror e le attrici Chloe Sweetlove e Tamara Aleksic.

Il thriller vede protagonista Sabrina (il personaggio interpretato da Amy Nuttall), una donna di New York sposata da molti anni con un uomo di nome Fletcher (l’attore Daniel Lapaine). I due conducono una vita semplice e felice nonostante la metropoli offra molte occasioni per uscire fuori dai ranghi.

In un periodo molto particolare, pieno delle assenze del marito che per via del suo lavoro è costretto a viaggiare molto spesso, la donna si insospettisce e crede che il marito la possa tradire.

Per capirci meglio ed approfondire la questione cerca di scoprire cosa stia tramando il marito, iniziando di fatto ad indagare fino al punto di portare a galla i tanti segreti del marito che non è quello che sembra.

Scopre così che Fletcher, non solo la tradisce con un’altra relazione, ma l’uomo in tutto e per tutto conduce e una vita parallela con un’altra moglie di nome Bridgette (l’attrice Tamara Aleksic) che, nel momento in cui Sabrina scopre le cose, ha addirittura un figlio con lui. Come se non bastasse questo, la prima moglie scopre grazie alle sue indagini che Fletcher ha anche degli affari illeciti che tiene ben nascosti sotto banco che mettono in pericolo non solo il loro matrimonio ma anche la vita della donna.