Alessandro D’Amico, uno degli ex corteggiatori del Trono Gay di Uomini e Donne, ha pubblicato sul suo profilo Instagram un post con sua sorella Federica. La ragazza combatteva da anni contro una patologia, che nell’ultimo periodo si era aggravata. La situazione ha provocato la reazione del fratello Alessandro, che si è sottoposto a un’operazione per donarle un rene e salvarle la vita. Nel commento del post, D’Amico ha raccontato i motivi che lo hanno spinto a questo gesto.

Alessandro D’Amico salva la sorella donandole un rene

Il gesto di Alessandro D’Amico pare nascere dall’esperienza vissuta dai due fratelli durante la malattia e la scomparsa prematura della loro madre.

Su Instagram, infatti, D’Amico ha scritto: “Una promessa che feci a me stesso, quando a 20 anni mi resi conto di essere inutile e di non poter fare nulla per salvare nostra madre”. Poi ha rivelato: “Lentamente ho guardato i mesi, gli anni rubarmi via la cosa più preziosa che avevo e lasciarmi un vuoto che ancora oggi non sono capace di colmare”.

Deve essere stato proprio quel dolore a dargli la forza necessaria per prendere coraggio e intraprendere con la sorella quel tipo di percorso. “Questa volta ho detto no! Questa volta non sono scappato”, ha spiegato nel post.

“La paura non è stata padrona, anzi, l’amore è stato l’unico faro che mi ha illuminato il cammino… un cammino tanto diverso ma pur sempre unito dalla stessa essenza”, ha infine concluso, rivelando il grande affetto e il forte legame che lo lega alla sorella. La ragazza, d’altro canto, è stata la prima a commentare il post del fratello con un “Love u“.

Alessandro D’Amico, chi è

Alessandro D’Amico, classe 1989 e originario di Ischia, è diventato famoso per la sua partecipazione come corteggiatore al Trono Gay di Uomini e Donne. Prima dell’esperienza allo storico programma di Maria De Filippi, D’Amico si occupava esclusivamente di ristorazione e locali di lusso a Ibiza.

Dopo, invece, ha deciso di dedicarsi ad altre passioni. Trasferitosi a Barcellona, infatti, ha iniziato nuovi progetti, e oggi lavora come videomaker e influencer.