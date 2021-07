Un giorno dopo la messa in onda del primo capitolo della saga dei bolidi più famosi del cinema, su Italia1 arriva subito il secondo episodio con le sue pazze corse clandestine a suon di rombo dei motori. 2 Fast 2 Furious arriva alle ore 21:20 circa sul secondo canale di Mediaset. Tutto sulla trama ed il cast del film con Paul Walker.

2 Fast 2 Furious: il cast e le curiosità del film in onda su Italia1 venerdì 9 luglio 2021

2 Fast 2 Furious è una pellicola del 2003 diretto da John Singleton. II regista detiene ad oggi un curioso record nel mondo dell’accademy del cinema mondiale dato che risulta essere il più giovane ad essere stato nominato all’Oscar.

Nel 1992 infatti alla giovane età di 24 anni, è stato nominato per la migliore regia e la miglior sceneggiatura per Boyz n the Hood – Strade violente.

Il cast del film vede Paul Walker sempre nei panni di Bryan O’Conner, questa volta però orfano del compagno di giochi Vin Diesel. I due torneranno poi ad essere insieme protagonisti della saga dal quarto film in poi. Nel secondo capitolo della saga fanno la loro prima apparizione nel mondo delle corse clandestine Tyrese, il personaggio interpretato da Roman “Rom” Pearce, e Tej Parker, che prende il volto del rapper ed attore Chris “Ludacris” Bridges e ci resteranno per tutti i restanti episodi, anche nel nono film che dovrebbe uscire a breve nelle sale.

Altri interpreti del cast sono la splendida Eva Mendes (Monica Fuentes) e l’attore conosciuto Cole Hauser (Carter Verone).

2 Fast 2 Furious: la trama del film

Brian O’Conner è ormai un ricercato dopo aver voltato le spalle alla polizia ed aver abbracciato il mondo delle gare clandestine. Viene rintracciato e catturato dall’FBI che con l’intento di renderlo di nuovo un gancio, lo vuole introdurre in una organizzazione che ha come capo il malvivente Verone.

Con l’intento di sgominare la sua banda Brian contatta l’amico di vecchia data Tyrese e sancisce un patto mediante il quale dopo aver distrutto Verone i due possano aver scontato i loro debiti con la giustizia. I due spalleggiati da Monica, un’altro agente sotto copertura, inizieranno a far parte della banda del malvivente che è intento a mettere su una squadra di piloti per portare a termine il suo nuovo colpo. I tre studieranno un piano per mettere al tappeto Verone orima che lo stesso su renda conto del loro doppio gioco.