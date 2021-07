Oggi sabato 10 luglio 2021 ultimo appuntamento della settimana in compagnia delle estrazioni del Lotto. Nuova occasione per i giocatori alle prese con le combinazioni estratte sulle ruote più amate dagli italiani. I sorteggi si terranno come al solito alle ore 20:00 nelle sedi di Roma, Napoli e Milano. I risultati arriveranno come sempre a partire dalle ore 20:00, come chi le segue da tempo sa certamente e potrà verificarli anche sul nostro giornale The Social Post.

Estrazioni Lotto: le statistiche del gioco

Sono tante le statistiche legate alle estrazioni dei numeri del Lotto con quelle più seguite ed amate che riguardano i numeri maggiormente ritardatari e quelli maggiormente frequenti.

Il nuovo capofila dei numeri ritardatari è infatti il numero 24 sula ruota di Firenze, assente ormai da ben 127 estrazioni consecutive.

Nel dettaglio dello schema riportato sotto vediamo i numeri che hanno un ritardo maggiore prendendo in considerazione tutte le ruote del gioco del Lotto e i primi 10 ritardatari assoluti:

Firenze 24 127 Nazionale 22 115 Nazionale 59 109 Torino 49 98 Venezia 16 89 Bari 16 88 Torino 48 88 Nazionale 14 86 Firenze 59 78 Milano 69 78 (Nota bene: a sinistra la ruota, al centro il numero e a destra il numero di estrazioni consecutive di assenza).

Lotto: le combinazioni dell’estrazione di giovedì 8 luglio 2021

Riprendono oggi sabato 10 luglio le estrazioni di questa calda estate con le operazioni gestite sempre da Lottomatica, che continuano a coinvolgere tanti giocatori alle prese con la dea bendata alla ricerca di soddisfazioni anche nell’ultimo sabato del mese.

Come sempre nelle sedi di Roma, Milano e Napoli le estrazioni si sono tenute alle ore 20:00 anche giovedì 8 luglio 2021 ed i risultati sono stati consultabili a partire da qualche minuto dopo sulle piattaforme di riferimento ed anche sul nostro giornale The Social Post.

Riportiamo il risultato dei sorteggi nella tabella qui sotto, specificando le ruote e l’ordine dei numeri estratti:

Ruote 1°

Estratto 2°

Estratto 3°

Estratto 4°

Estratto 5°

Estratto BARI 30 4 62 33 44 CAGLIARI 12 13 47 63 15 FIRENZE 61 20 19 77 29 GENOVA 46 45 21 69 7 MILANO 17 73 34 48 81 NAPOLI 59 52 22 50 46 PALERMO 25 3 19 20 75 ROMA 80 4 56 3 30 TORINO 74 78 10 32 47 VENEZIA 46 66 74 30 44 NAZIONALE 45 78 7 57 42

ATTENZIONE: Se hai bisogno di aiuto per te o per terze persone The Social Post ricorda che è attivo il numero verde nazionale 800 55 88 22 che copre l’intero territorio nazionale e garantisce sostegno alle persone con problematiche legate al gioco d’azzardo e alle loro famiglie.

Il telefono verde (TVNGA) è un servizio anonimo e gratuito ed è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle ore 16.