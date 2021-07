Continua il ciclo dei sabato in compagnia con il mondo di Shrek e dei suoi personaggi. Questa volta però Italia1 propone un film spin off dedicato interamente all’irriverente gatto dagli occhioni dolci della saga dell’orco. Il film Il gatto con gli stivali arriva sul canale Mediaset sabato 10 luglio 2021 a partire dalle ore 21:20. Tutto quello che c’è da sapere sul film di animazione e sulla trama.

Il gatto con gli stivali: le curiosita e la trama del film

Il gatto con gli stivali (dal titolo in lingua originale di Puss in Boots) è un film d’animazione Dreamworks del 2011 diretto da Chris Miller, regista noto per aver diretto il terzo capitolo della saga di Shrek con il quale questa pellicola condivide il mondo fantastico ed alcuni personaggi.

Il film infatti è da considerarsi a tutti gli effetti uno spin-off del franchise di Shrek e segue le avventure del personaggio del Gatto con gli stivali in alcune delle sue avventure che precedono la trama di Shrek 2. Il cast vocale del film vede a dare la voce all’amabile gatto l’attore Antonio Banderas che si è prestato ad interpretarlo anche nella versione vista nei cinema italiani, qui affiancato da uno dei doppiatori italiani più famosi e capaci di sempre come Rodolfo Bianchi, voce storica di Gerard Depardieu.

La trama del cartone racconta una delle avvuntere del Gatto con gli stivali, ormai ricercato nel mondo magico di Shrek per le sue malefatte. Con l’intento di voler riscattare la sua immagine, decide di portare a termine una missione che non era riuscita a nessuno fino a quel punto: mettere le mani sull’oca d’oro e sulle sue preziose uova. Trovati i fagioli magici che permettono di volare fino in cielo e raggiungere la dimora del gigante che la custodisce, si affianca ad un vecchio amico del passato Kitty “Zampe di Velluto” che come lui vorrebbe mettere le mani su quella fortuna.