Nella grande serata della finale degli Europei di Calcio che vedrà impegnata Rai1 nella trasmissione della partita, il secondo canale delle televisione pubblica propone una commedia sentimentale dal buon sapore. Amore, cucina e curry va in onda su Rai2 alle ore 21:20 circa. Tutto sulla trama del film che sarà trasmesso in prima serata.

Amore, cucina e curry: la trama del film in onda su Rai2

Amore, cucina e curry (dal titolo in lingua originale The Hundred-Foot Journey) è un film del 2014 diretto da Lasse Hallström, regista svedese famoso soprattutto per i suoi film Buon compleanno Mr. Grape, Le regole della casa del sidro e l’apprezzatissimo Chocolat.

La pellicola è un adattamento del romanzo Madame Mallory e il piccolo chef indiano e vede nel cast tra gli altri l’attrice Helen Mirren, Om Puri, Manish Dayal e Charlotte Le Bon.

Hassan ed il resto della sua famiglia si trasferiscono in Europa da Mumbai dopo che è venuta tragicamente a mancare la madre. L’intento del padre è quello di andare in Francia per cercare di continuare a lavorare con la sua passione: la cucina.

Arrivati nel paesino di Lumiere il padre coglie l’occasione di aprire un ristorante nel quale lavorerà anche il figlio.

Il locale viene però aperto proprio di fronte ad un conosciuto e pluripremiato ristorante gestito da Madame Mallory. I due locali finiscono subito per capire come siano uno l’opposto dell’altro dove la serietà, la precisione e la perfezione della donna si scontrano con i colori ed i rumori di quello dove lavora il giovane Hassan.

Il rapporto tra i due cambierà quando la donna, dopo aver assaggiato con diffidenza la cucina del ragazzo, gli proporrà di lavorare per lei contro però la volontà del padre. Le cose prenderanno così un piega inaspettata che colpirà gli spettatori con il racconto di questa improbabile convivenza in cucina.