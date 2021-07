Nella serata della finale degli Europei di Calcio la proposta di Rai3 è un film drammatico apprezzato in tutto il mondo anche per il suo grande cast composto da interpreti di primo piano della storia del cinema. I segreti di Osage County va in onda domenica 11 luglio 2021 alle ore 21:20 su Rai3. Tutto sulla trama e sul cast del film con Meryl Streep e Julia Roberts.

I segreti Osage County: il cast della pellicola

I segreti di Osage County (dal titolo in lingua originale di August: Osage County) è un film del 2013 diretto da John Wells, regista e sceneggiatore americano che tra le altre cose ha anche curato la conosciuta serie tv Shemeless.

La pellicola è basata su di una pièce teatrale di indubbio successo scritta da Tracy Letts e dal titolo Agosto, foto di famiglia, capace di vincere il prestigioso Premio Pulitzer e che racconta la storia intensa di una famiglia che deve fare i conti con la perdita del loro punto di riferimento maschile.

Le donne della famiglia sono Violet, una donna malata di un brutto male, e sua figlia Barbara. Le due sono interpretate rispettivamente da Meryl Streep e Julia Roberts, attrici riconosciute ed acclamate in tutto il mondo per i loro film. Il cast si impreziosisce poi della presenza di Ewan Mc Gregor, nel ruolo di Bill Fordham, e Benedict Cumberbatch ad interpretare Little” Charles Aiken.

I segreti Osage County: la trama del film

La famiglia Weston subisce una dura crisi famigliare quando una disgrazia la colpisce. Beverly è l’anziano capofamiglia, poeta ma anche bevitore accanito di alcol che si spegna con al proprio fianco il calore della moglie Violet, una donna che purtroppo ha un brutto male alla lingua e che rifugia il suo dolore nell’assunzione di alcune pillole che il più delle volte risultano superflue e dannose.

La scomparsa del padre sarà l’occasione per le figlie della coppia di fare ritorno a casa con i rispettivi compagni, portando in casa tutte le loro problematiche.