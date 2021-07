Nella serata della finale degli Europei di Calcio che vedrà impegnata la Nazionale Italia, la proposta televisiva di Italia1 è una commedia con Massimo Boldi. Il film La fidanzata di papà andrà in onda a partire dalle ore 21:20 circa sul secondo canale delle reti Mediaset. La trama ed il cast del film.

La fidanzata di papà: il cast della pellicola trasmesa su Italia1

La fidanzata di papà è un film commedia del 2008 diretto da Enrico Oldoini, regista e sceneggiatore italiano conosciuto agli spettatori televisivi per aver diretto la prima e la terza stagione dell’amatissima Don Matteo ma anche le fiction dal titolo La crociera e la miniserie Capri di casa Rai, oltre alle due stagioni della conosciuta Il giudice Mastrangelo.

Il cast del film, che si presentò al cinema nel classico periodo natalizio di quell’anno, vede ancora una volta impegnati gli interpreti dei cinepanettoni degli ultimi anni. Troviamo infatti la coppia formata dall’attore milanese Massimo Boldi e da quello napoletano Biagio Izzo, accompagnati dall’immancabile Enzo Salvi. Altri attori comici del cast sono il duo de i Fichi d’India e Teresa Mannino mentre torna invece al cinema con una presenza straordinaria la conduttrice televisiva Simona Ventura.

La fidanzata di papà: la trama del cinepanettone

Massimo è un uomo che da poco tempo è rimasto vedovo ed ha due figli: Lara e Matteo. Il ragazzo studia a Miami e lì conosce Barbara e se ne innamora follemente. I due ragazzi si fidanzano e presi dalla passione lei rimane incinta. Così per il grande evento tutta la famiglia di lui si sposta negli Stati Uniti per conoscere il nipotino.

Gli equivoci del film nascono quando Massimo e tutti gli altri si rendono conto che il bambino nasce di un colore di pelle diversa da quella del figlio e pensano subito ad un matrimonio. La situazione verrà spiegata da Angela, mamma di Barbara, che si fa conoscere spiegando che si tratta di una anomalia genetica.

Nei giorni passati in America sorgono altri tipi di imprevisti che vedranno avvicinarsi i genitori dei giovani in una passione che però non potrà essere portata avanti perché Massimo ha il cuore impegnato.