La proposta di Rete4 per la prima serata di domenica 11 luglio 2021 è una pellicola vincitrice di ben 7 premi Oscar che ha conquistato il pubblico di tutto il mondo. La mia Africa andrà in onda alle ore 21:20 circa e mostrerà la storia di una donna che partita per il Kenya per cambiare la sua vita. Tutto sulla trama ed il cast del film con i grandi interpreti Meryl Streep e Robert Redford.

La mia Africa: il cast del film in onda domenica 11 luglio su Rete4

La mia Africa (dal titolo in lingua originale Out of Africa) è una pellicola del 1985 diretto da Sydney Pollack, regista tra i più rappresentativi della sua generazine famoso grazie al successi di questa pellicola e del popolare Tootsie.

Il film è ispirato all’omonimo romanzo autobiografico di Karen Blixen, che nel film è interpretata dalla grande Meryl Streep, ed invece Robert Redford impersona l’uomo che la affascina e con il quale vive una storia d’amore di nome Denys Finch-Hatton. Fu un successo clamoroso sia presso il pubblico che nei confronti della critica del tempo che prima la candidò a undici premi Oscar per poi fargliene vincere ben sette.

La mia Africa: la trama della pellicola

La trama del film ripercorre la vita di Karen Blixen a partire dal 1913, e racconta una donna che dopo aver messo da parte un futuro con il suo amante va in Kenya per cambiare vita e sposare in un matrimonio, più di interesse che d’amore, il Barone Blixen.

Una volta arrivata in Kenya dalla Danimarca scopre che il neo marito al posto di realizzare il suo sogno ha invece investito i suoi averi in una piantagione di caffè. Durante il viaggio però conosce Denys Finch Hatton, che di professione fa il cacciatore e vive un tutt’uno con la natura e gli indigeni del posto.

Sarà proprio quest’uomo ad inserirsi nelle pieghe del rapporto dei due sposi dopo che la donna, stanca dei tradimenti del marito, caccia di casa e inzia a frequentare il cacciatore.

Tra i due nascerà una storia d’amore intensa ma anche complicata che vedrà un epilogo inaspettato che metterà la donna di fronte ad una scelta che non avrebbe voluto fare.