È ritornato il tempo di essere orgogliosi di essere italiani. Spesso, proprio quando le cose non si mettono bene gli italiani riescono a tirare fuori il cuore e il cervello e a raggiungere vette inarrivabili solo poco tempo prima.

Musica, calcio, tennis: tutti di nuovo insieme a tifare per il nostro Paese. È ancora vivido il ricordo dell’inno nazionale cantato sui balconi, per esorcizzare avvenimenti senza precedenti. E come sempre quando il gioco si fa duro, noi sappiamo esserci.

Non solo sport ma anche aziende ed eccellenze italiane. Brail lancia una nuova campagna di comunicazione con quattro ambasciatori d’eccezione che valorizzeranno le qualità proprie e del brand: ognuno caratterizzato da valori ben precisi, differenti e condivisi con il marchio, ma uniti dal comune denominatore rappresentato dell’autenticità.

Breil è una marca poliedrica, che mostra sfaccettature diverse mai distanti, in cui convivono risvolti glamour e sportivi, ma anche di performance e design.

Leonardo Bonucci e Filippo Magnini: lo sport che conta

Oltre che con Leonardo Bonucci, primo Ambassador già annunciato in occasione dell’inizio dei Campionati UEFA Euro 2020, l’affinità elettiva è scattata con un altro personaggio dal background sportivo: Filippo Magnini, che continua a macinare km lungo le corsie, ma che ha anche trovato nella famiglia e negli affetti lo sbocco naturale dei suoi valori e della sua passione.

Ludovica Comello e Giulia Salemi: le donne sempre in prima fila

Le due Ambassador sono la testimonianza perfetta della ricchezza ed ecletticità del mondo femminile: Lodovica Comello, dinamica, spontanea e coraggiosa, talentuosa e profonda.

E Giulia Salemi, dirompente e determinata; sempre e comunque se stessa.

I quattro Ambassador si racconteranno e racconteranno i valori in cui credono, facendosi portavoce di Breil in questa fase della sua storia, in cui la vicinanza con il proprio pubblico è fondamentale.

I prossimi mesi vedranno dunque il marchio protagonista di un progetto di comunicazione strutturato e integrato che godrà dell’amplificazione data dagli Ambassador, che comunicheranno direttamente ognuno con la propria fanbase.