Il viaggio di Claudia e Ste a Temptation Island è a una svolta decisiva. La coppia, che tra un mese si dovrebbe sposare, è giunta al momento cruciale della loro esperienza all’Is Morus Relais: il falò di confronto. A richiederlo è Claudia dopo aver visto il fidanzato in lacrime in un video, motivo che l’ha spinta ad un confronto con lui.

Claudia e Ste a Temptation Island: la svolta decisiva

Svolta decisiva nella storia d’amore di Claudia e Ste, la coppia di Temptation Island che dovrebbe essere prossima alle nozze. A un mese dalla cerimonia il loro futuro è avvolto nella nebbia e nubi tempestose aleggiano minacciose sulla stabilità del loro rapporto.

Tanti i dubbi esternati all’Is Morus Relais dall’una e dall’altra parte, in questo viaggio dei sentimenti che sta tirando fuori le zone d’ombra di una storia d’amore che avrebbe invece bisogno di certezze.

Il momento cruciale della loro avventura a Temptation Island arriva durante il falò delle fidanzate, quando Claudia osserva alcuni video riguardanti Ste. Nella clip si vede il fidanzato crollare in lacrime, ricordando alcuni frammenti di vita quotidiana con la sua compagna che nell’ultimo periodo sono venuti a mancare. Vedendo Ste in lacrime, Claudia, anch’essa commossa, ne è convinta: richiede il falò di confronto istantaneo.

Filippo Bisciglia fa così il suo ingresso nel villaggio dei fidanzati e annuncia la notizia a Ste.

Il falò di confronto tra Claudia e Ste

Claudia e Ste si ritrovano al falò di confronto e, prima di dare vita al dibattito, si lasciano andare ad un lungo e commosso abbraccio. Successivamente inizia il faccia a faccia, con Ste che illustra inizialmente la sua delusione: “Sto una me**a. Ho visto video che non pensavo, ho visto che dopo qualche giorno ti eri lasciata andare con un altro ragazzo. Ho visto che hai parlato solo male di me, che non hai parlato dei tuoi errori ma ti sei soffermata solo sui miei.

Ho visto che piangevi perché non sapevi se mi amavi e se volevi sposarmi“.

Claudia difende invece le sue motivazioni: “Quando sono arrivata nel villaggio mi sono sentita in un modo che non mi sentivo da tantissimo: libera, spensierata, non giudicata. Erano tutte cose che ultimamente sentivo insieme a te e che ho provato un po’ di volte a farti capire“.

Il dibattito al falò tra Claudia e Ste

Ste esorta Claudia, d’ora in avanti, ad esternare maggiormente il proprio stato d’animo: “Io sono uno specchio: se sto male mi si vede e non c’è bisogno che lo dico.

Se te stai male, devi dirlo e non nasconderlo“. Claudia gli risponde: “Io provo a dirti le cose in modo leggero perché dall’altro non voglio ferirti. Anche il fatto che non ti accorgi che quando sto male ed esco dal bagno con gli occhi viola, te non te ne accorgi. Il problema è che non ti soffermi su questo“.

La ragazza spiega come, anche da parte sua, ci siano state delle mancanze: “Ci sono mancanze da parte mia, come il fatto che non ti chiedo mai scusa. Lo so e mi dispiace. Lì dentro ogni giorno mi sono analizzata e ho guardato le cose che ho sbagliato.

Voglio migliorarmi ed è una promessa che ti faccio, ma voglio vedere anche da parte tua la complicità che c’era prima“. E aggiunge: “Vorrei che ti accorgessi di più alle piccolezze, ai miei stati d’animo, e che quando io provo a spiegarti subito delle cose non inizi subito con l’atteggiamento difensivo e ad alzare la voce. Vorrei che cercassi di capire di più e che fossi più per il confronto“.

Claudia e Ste escono insieme

Anche Ste si ripromette di migliorare, di smussare alcuni lati del suo carattere per venire incontro alle necessità della fidanzata: “Sai che mi puoi e mi devi dire tutto.

Qua ho capito che devo esternare tutto. Io cercherò di migliorare nell’espormi in maniera migliore, ma da parte tua voglio un cambiamento“.

Filippo Bisciglia chiude il confronto chiedendo alla coppia se sono effettivamente pronti per il matrimonio. “Sono convinta, mi è bastato guardare i tuoi occhi“, la risposta di Claudia. Ste è dello stesso avviso, come dimostrano le dolcissime parole a lei rivolte: “Decido di tornare a casa con mia moglie“.