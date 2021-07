Attimi di paura oggi per Elettra Lamborghini, è stata la stessa cantante a raccontare quanto accaduto sulle storie. Lei e il marito Nick van de Wall, noto con il nome d’arte di Afrojack, stavano rientrando in Italia dopo una vacanza romantica in Spagna quando l’aereo è stato costretto ad un atterraggio d’emergenza.

L’aereo di Elettra Lamborghini costretto ad un atterraggio

Elettra Lamborghini ha raccontato ai fan, quasi in diretta, di una brutta disavventura che ha coinvolto lei e il marito Afrojack. La coppia era da poco partita con il jet privato dall’isola spagnola, quando è stato costretto a tornare urgentemente a terra.

Nonostante lo spavento e lo sconcerto, Elettra è sembrata tranquilla mentre raccontava tutto ai fan con un pizzico di ironia quasi a voler sdrammatizzare: “Breve storia triste, siamo dovuti tornare indietro, stasera ho un concerto, perché al nostro aereo si è incendiata la gomma“.

La cantante stava rientrando in Italia per un evento musicale a Modena, dove è attesa questa sera per esibirsi: “Spero di arrivare in tempo per stasera ma 5 minuti dopo che siamo partiti siamo dovuti tornare indietro“.

In pista una camionetta dei vigili del fuoco

Nelle storie postate da Elettra Lamborghini, si sente anche la voce del marito e probabilmente quella di un’assistente di volo.

La Twerking Queen ha continuato a mostrarsi sorridente, scherzando anche sulla presenza in pista di una camionetta dei vigili del fuoco, commentando: “Non benissimo“.

Una romantica vacanza in Spagna

Elettra Lamborghini e il marito Afrojack stanno tornando dopo aver passato una romantica vacanza da marito e moglie in Spagna. La coppia, che a breve festeggerà il primo anniversario di matrimonio, ha passato giorni sereni all’insegna del sole, del mare, delle escursioni a cavallo e dell’amore.

Elettra Lamborghini stasera è attesa a Modena per esibirsi sul palco dell’evento musicale Radio Bruno Estate insieme a Nek, Takagi&Ketra&Giusy Ferreri, Sangiovanni, Gio Evan e tanti altri.