La prima serata di Rete4 martedì 13 luglio si colora di azione con un film che vede come protagonista un volto noto del Wrestling mondiale come Jhon Cena. Il film 12 Rounds andrà in onda a partire alle ore 21:20 circa sul quarto canale delle reti Mediaset. Leggi la trama e tutto quelo che c’è da sapere sul film.

12 Rounds: la trama ed il cast della pellicola

12 Round è un film action del 2009 diretto da Renny Harlin, regista finlandese dalla lunga carriera caratterizzata maggiormente da film horror conosciuti come il quarto capitolo di Nightmare o L’esorcista – La genesi ed ha anche diretto svariati film d’azione prestigiosi come quando ha diretto Sylvester Stallone in Driven.

Tra gli interpreti del film vi sono il wrestler, rapper e attore statunitense John Cena, conosciuto come una delle leggenda del circuito del wrestling WWE, che qui interpreta il Detective Danny Fisher ed il conosciuto attore irlandese Aidan Gillen nei panni di Miles Jackson, interprete già comparso anche nele film di Christopher Nolan dal titolo Il Cavaliere Oscuro – Il ritorno.

Danny Fisher è un detective che si imbatte nel trafficante d’armi Miles Jackson senza però riuscire a catturarlo in ben due occasioni.

Le vite dei due saranno nuovamente a contatto quando Fisher finisce che tagliare la strada al malvivente che è in figa con un grande bottino in auto in campagnia della sua ragazza Erika, che per l’incidente perde la vita.

Miles veiene arrestato e giura quindi vendetta a Fisher. Presto detto un anno dopo il malvivente riesce a scappare dalla prigione nel quale era detenuto e si mette sulle tracce della compagna del detective, rapendola subito dopo. Miles organizza così una sorta di corsa ad ostali, saranno 12 come i round del titolo del film, che Fisher deve superare per ritrovare sua moglie Molly e salvarla dalle grinfie dell’uomo.