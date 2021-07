La crisi economica innescata dalla pandemia da Covid-19 ha aperto un baratro senza fondo per il mondo del lavoro. Ad esserne duramente colpiti non sono stati soltanto i più giovani ma, e forse anche in carica maggiore, gli over 40. Secondo le stime aggiornate ai dati Istat aprile 2021- su dicembre 2019, sono 12milioni i lavoratori, 850mila quelli che hanno perso il lavoro e gli inattivi sono 460mila.

Uno scenario drammatico e che sembra non lasciare speranze ad una fascia d’età che già dai tempi degli anni della crisi 2008-2012 fanno fatica a trovare in un nuovo lavoro principalmente a causa dell’età.

Per cercare di sopperire al problema, Fideuram-Instesa San Paolo Private Banking insieme a Talent Garden Innovation School- scuola internazionale per la crescita professionale di Talent Garden, hanno lanciato un percorso formativo per permettere agli over 40 di reinserirsi nel mondo del lavoro.

Digital Restart: il percorso di reskilling digitale per gli over 40

Il progetto si pone l’obiettivo di accrescere le competenze digitali degli appartenenti alla fascia di età tra i 40 e i 50 anni e riqualificarla su un mercato del lavoro sempre più orientato alla tecnologia e all’innovazione e superare il mismatch di competenze per reagire alla crisi.

Digital Restart è infatti un percorso professionale di reskilling con l’obiettivo di formare professionisti in grado di gestire e analizzare dati aziendali a 360 gradi. Il percorso sarà completamente gratuito grazie all’importante contributo messo a disposizione da Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking, che erogherà per questo Master 25 borse di studio a totale copertura dei costi, a cui se ne aggiungeranno altre 50 per futuri progetti formativi al via nei prossimi mesi, sempre dedicati al reskilling professionale.

Si tratta di un progetto pilota che si prefigge di formare nuovi esperti di Data Analytics, una tra le competenze più richieste dal mercato del lavoro, nonché ambito formativo verticale particolarmente adatto per i candidati senior, in grado di gestire in maniera efficace la complessità aziendale.

I partecipanti apprenderanno i fondamenti dell’analisi dati, dal foglio elettronico alla gestione di database, sino alla sicurezza e alla gestione di modelli e di analisi grafica.

Come funziona il corso

Secondo una ricerca condotta da Talent Garden, realizzata coinvolgendo 40 HR Manager di aziende partner, è emerso come l’area dei Data Analytics sia quella considerata più adatta a un’azione di reskilling dalla quasi totalità delle aziende coinvolte.

Questo per diversi motivi, tra cui la trasversalità del possibile impiego in diversi dipartimenti aziendali, il fitting di questa tipologia di competenze con risorse in una fascia d’età senior e la netta crescita del bisogno di elaborazione ed interpretazione dei dati da parte di diverse industry.

Il master durerà 13 settimane, prenderà il via il 27 settembre e terminerà il 23 dicembre. Il Master sarà strutturato in 4 giorni di formazione a settimana organizzati con didattica online e offline, più una giornata di studio in autonomia.

Le sessioni in presenza si svolgeranno presso il Campus di Talent Garden Milano Calabiana.

Verranno esplorate tutte le fasi di

Raccolta

Analisi

Elaborazione e gestione di dati

Saranno apprese skill tecniche legate al mondo della Data Analysis e skill trasversali utili per affrontare al meglio il mondo del lavoro di oggi lavorando su:

Motivazione al cambiamento

Capacità di ascolto

Comunicazione

Personal branding

Team working

Il percorso prevede, inoltre, delle attività di Career Boost pensate per favorire il reinserimento nel mondo del lavoro, come colloqui one to one con le aziende e workshop tenuti da esperti di Career Management.

E ancora:

Digital transformation in termini di strategia, modelli e tool

Trattamento dei dati e come questi possano essere utilizzati per migliorare processi aziendali e creare nuovi modelli di business Data Driven

Utilizzo del foglio elettroncio e delle sue funzionalità

Fondamenti del mondo legato ai Database e come interrogare ed estrarre i dati tramite lo Structured Query Language (SQL);

I principi base della modellazione grafica , così da esporre i dati raccolti tramite la Data Visualization e realizzare sia grafiche base che dashboard più complesse;

, così da esporre i dati raccolti tramite la Data Visualization e realizzare sia grafiche base che dashboard più complesse; La gestione dell’overload informativo e le soluzioni utilizzate in grado di facilitare e rendere possibile una corretta strategia di Data Governance con approfondimento verticale sul tema della sicurezza nella gestione dei dati legato al mondo delle realtà aziendali, recentemente regolamentato dalla normativa europea GDPR.

Come si accede al percorso formativo

Questo progetto pilota è dedicato a persone in età compresa tra i 40 e i 50 anni, domiciliati o residenti nella Regione Lombardia, attualmente senza un impiego, spinte da una forte motivazione e che hanno voglia di mettersi in gioco, imparare le competenze digitali del futuro e portare nuovo valore nelle organizzazioni.

Al Master si accede tramite una selezione basata su competenze tecniche e trasversali. Non sono necessari specifici titoli di studio ma sono richieste esperienze lavorative pregresse in contesti organizzativi, passione per il mondo del digitale, un mindset analitico, una buona conoscenza dell’utilizzo del PC e livello B1 in inglese.

Guarda il video di presentazione del corso

Tommaso Corcos, Amministratore Delegato di Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking ha così commentato: “In questi mesi così complicati Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking è sempre rimasta al fianco dei propri clienti, per aiutarli a pianificare il loro futuro: siamo l’azienda leader in Italia nel settore della consulenza finanziaria e questo rapporto fiduciario ci viene riconosciuto dal mercato. Nel biennio 2020-2021 la crisi occupazionale, innescata dall’emergenza sanitaria, ha colpito duramente anche numerosi lavoratori di mezza età, rimasti senza occupazione; a loro si è rivolta la nostra attenzione, con una proposta innovativa, capace di innescare un circolo virtuoso e in linea con la nostra cultura aziendale, consapevoli del fatto che un futuro sereno è conseguenza delle scelte che compiamo oggi“.

“Abbiamo dunque pensato di offrire a persone in difficoltà, ma con la motivazione di continuare a imparare, la possibilità di investire su se stessi e sulla conoscenza, attraverso un percorso innovativo, in grado di generare nuove competenze. Il progetto – realizzato in partnership con Talent Garden Innovation School, con l’iniziativa Digital Restart – va in questa precisa direzione e siamo molto orgogliosi di averli al nostro fianco in questa iniziativa di valore, che prevede il finanziamento di 75 borse di studio. Il Master – ha concluso Corcos – è in piena sintonia con le numerose iniziative già portate avanti dal Gruppo Intesa Sanpaolo, da sempre attento alle tematiche di sostenibilità a favore del Paese, attraverso le sue innumerevoli attività nel campo sociale e culturale”.

“Degli 850 mila posti di lavoro persi a causa del Covid la maggior parte ha riguardato gli over 40 che in molti casi si sono trovati fuori dal contesto lavorativo con difficili opportunità di reinserimento. Tutti conosciamo le opportunità che il digitale porta con sé e la grande richiesta di professionisti con competenze digitali e per questo motivo abbiamo deciso di lanciare un progetto di vero reskilling digitale per persone senior rimaste senza lavoro condotto in collaborazione con un partner d’eccezione come Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking” commenta Davide Dattoli, CEO e Co-founder di Talent Garden. “ Si parla da anni di reskilling ma purtroppo è stato fatto ancora troppo poco. Siamo per questo molto fieri di Digital Restart, un percorso formativo davvero unico nel suo genere. Crediamo sia il modo migliore per affiancare Tecnologia, Innovazione e Lavoro per costruire un Paese più digitale e più inclusivo”.

È Talent Garden ad occuparsi del corso

Talent Garden è la piattaforma leader in Europa per il networking e la formazione nell’ambito dell’innovazione digitale. Nata nel 2011 a Brescia, ha l’obiettivo di favorire la crescita di imprenditori, professionisti e aziende di tutte le dimensioni, dalle piccole e medie realtà alle grandi Corporate attraverso la condivisione di spazi, realizzazione di attività di formazione e programmi di networking. Un modello che si è rapidamente esteso in Europa e che oggi ha portato la società ad essere presente in 18 città e 8 Paesi europei diventando leader europeo del suo settore.

Questo anche grazie all’entrata nel capitale sociale, due anni fa, di TIP – Tamburi Investment Partners e di alcune importanti famiglie imprenditoriali italiane. Talent Garden supporta e si fa portavoce della cultura dell’innovazione in tutta Europa attraverso Talent Garden Innovation School, una scuola internazionale mirata alla crescita professionale. Grazie alla sua offerta di esperienze di formazione intensa e veloce nella forma di Bootcamp e corsi negli ambiti delle tecnologie digitali e dell’innovazione, Talent Garden Innovation School punta a formare in cinque aree chiave: coding, data, marketing, design e business.

Fideuram-Intesa San Paolo Private Banking a patrocinare il progetto

Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking è la prima Private Bank italiana (tra le prime in Europa) con oltre € 264 miliardi di masse in gestione al 31 marzo 2021. A partire dal 2015 guida le attività della Divisione Private Banking del Gruppo Intesa Sanpaolo, che riunisce al suo interno le società del mondo della consulenza finanziaria, dell’asset management e dei servizi fiduciari del Gruppo. La mission assegnata alla Divisione è di servire il segmento di clientela di fascia alta, creando valore attraverso l’offerta di prodotti e servizi mirati all’eccellenza, garantendo l’aumento della redditività delle masse gestite, grazie all’evoluzione della gamma dei prodotti e delle modalità di offerta.

Il Gruppo Fideuram è specializzato, in particolare, nell’offerta di servizi di consulenza finanziaria e nella produzione, gestione e distribuzione di prodotti e servizi finanziari, assicurativi e bancari. Il posizionamento del Gruppo si focalizza principalmente sui segmenti di clientela Private e High Net Worth Individuals e la distribuzione di prodotti e servizi avviene attraverso gli oltre 5.800 professionisti altamente qualificati che operano in Reti separate (Fideuram, Sanpaolo Invest, Intesa Sanpaolo Private Banking, IWBank e Intesa Sanpaolo Private Bank (Suisse) Morval) preservando i rispettivi brand commerciali, i modelli di servizio e la propria tipologia di clientela.