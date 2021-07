Un autobus su trovava dentro una galleria lungo la Superstrada 36 che collega Lecco alla provincia di Sondrio quando l’autista si è accorto che qualcosa non andava. A bordo c’erano 25 bambini che erano diretti a Livigno per un campo estivo. L’intervento dell’autista ha salvato tutte le persone a bordo: l’uomo è riuscito a fermare il mezzo e mettere in salvo tutti prima che il bus prendesse fuoco.

Autobus prende fuoco con dei bambini a bordo: l’intervento dell’autista

L’incidente è avvenuto all’altezza di Lierna, in provincia di Lecco, quando un autista si è accorto che qualcosa sul mezzo che stava guidando, non stava funzionando.

In galleria è riuscito ad accostare e far scendere tutti quelli a bordo prima che il mezzo prendesse fuoco. Le persone, grazie al suo intervento, sono tutte illese.

Le cause dietro l’incendio dell’autobus

I Vigili del fuoco sono giunti sul luogo intorno alle 10 e hanno portato avanti il loro intervento per spegnere le fiamme fino quasi alle 12, indagando anche sulle cause dello scoppio delle fiamme. “Probabilmente si è verificato lo scoppio di uno pneumatico e da lì è divampato l’incendio che ha avvolto completamente il mezzo. Al nostro arrivo i bambini erano già tutti scesi e in sicurezza“, riporta l’Adnkronos che ha parlato con uno dei vigili del fuoco intervenuti proprio nella galleria questa mattina.

Le foto del luogo dell’incidente

Sono stati gli stessi Vigili del fuoco a diffondere sui loro profili social ufficiali, le foto dell’incendio e del loro lavoro di intervento per spegnere le fiamme. “Lecco, intervento dei vigili del fuoco dalle 10 di stamattina sulla SS 36 per l’incendio di un pullman mentre era in transito in una galleria, all’altezza di Lierna“, scrivono su Twitter. Poi assicurano sulle condizioni delle persone che erano a bordo: “Illesi i passeggeri a bordo, squadre al lavoro per mettere in sicurezza la sede stradale“, concludono.