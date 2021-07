L’edizione 2021 del Battiti Live che ha preso il via venerdì 25 giugno dalla splendida cornice delle città pugliesi sarà trasmessa in tv da Italia1 a partire da martedì 13 luglio 2021, quando le splendide location faranno da cornice all’intero festival musicale condotto da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri. La puntata che andrà in onda sarà la prima di 5 serate in compagnia della musica della kermesse di Tele Norba che ospiterà le voci e le canzoni più conosciute del momento.

Battiti Live 2021: quando va in onda

L’edizione 2021 del festival musicale di Battiti Live, organizzata da Radio Norba, Radio Norba Tv e Telenorba, si è appena conclusa il 2 luglio 2021 dopo aver preso il via venerdì 25 giugno 2021.

Le 5 puntate che sono andate in onda in streaming ed in radio nei canali ufficiali del gruppo Norba sono state registrate anche da Italia1 che è ora pronta a trasmettere il meglio dell’intera kermesse a partire dalla prima puntata di martedì 13 luglio 2021 a partire dalle ore 21:20 circa.

Ritorna tra la gente dunque l’importante festival musicale dopo la pausa dello scorso anno e lo fa dal palco centrale di Otranto dove i conduttori Elisabetta Gregoraci ed Alan Palmieri che hanno condotto e lanciato i contributi musicali degli artisti sparsi nelle splendide città di Polignano a Mare, Vieste, Santa Maria di Leuca, Gallipoli, e poi ancora Taranto, Bari e Lecce tra le altre.

Battiti Live: tutti i cantanti che potremo ascoltare nella prima puntata dello show

Nella prima puntata di Battiti Live si sono susseguiti sul palco tanti amitissimi artisti della nostra scena musicale, anche se non sono mancati gli ospiti internazionli. Ecco l’elenco completo dei cantanti che i telespettatori potranno gustarsi martedì 13 luglio 2021 su Italia1: