Dopo il successo agli europei, per Federico Berardeschi è di nuovo il momento di festeggiare, ma non più sul campo. Oggi infatti lui e la fidanzata Veronica Ciardi convolano a nozze al Duomo di Carrara, dopo che il calciatore è tornato vincente con i compagni direttamente dal campo di Wembley. L’inizio delle nozze era previsto per le 17, ma a quanto pare proprio il campione azzurro è arrivato in ritardo.

Federico Bernardeschi e Veronica Ciardi: la storia d’amore

Giusto il tempo di riprendersi dai festeggiamenti per Federico Bernardeschi, che in queste ore è protagonista di un nuovo “grande evento”: le sue nozze.

Lui e la fidanzata Veronica Ciardi hanno deciso di sposarsi proprio oggi, martedì 13 luglio. Lui ha 27 anni, mentre lei ne compie proprio oggi 36. La loro storia d’amore è iniziata nel 2016 a Formentera ed è stata segnata anche da un periodo di separazione, avvenuto nel 2019.

Negli anni però, il calciatore e l’ex gieffina si sono ritrovati e innamorati più che mai hanno messo su famiglia, diventando genitori della piccola Deva, che oggi ha 2 anni.

Federico Bernardeschi da Wembley all’altare: il calciatore fa aspettare Veronica Ciardi

In questi minuti, a Carrara sta avendo luogo il matrimonio di Federico Bernardeschi e Veronica Ciardi.

L’evento è seguito dalle telecamere di Estate in diretta, che ha ripreso l’arrivo degli sposi al Duomo della città. A quanto pare Bernardeschi ha ancora in mente il “fuso orario” inglese, perché contraddicendo le tradizioni matrimoniali è arrivato in ritardo facendo aspettare la sua fidanzata.

Veronica è invece arrivata puntuale di fronte alla chiesa, ma accortasi dell’assenza del futuro marito ha allungato di qualche chilometro il suo percorso, allontanandosi nuovamente dal luogo. La sposa è apparsa a bordo di un modello vintage di Maggiolone color carta da zucchero.

Le telecamere della trasmissione hanno ripreso di sfuggita il suo breve transito di fronte al Duomo, accolto con applausi e grida dai fan accorsi per assistere all’evento.

Veronica Ciardi arriva alla chiesa delle nozze, ma Federico Bernardeschi è in ritardo

L’arrivo in chiesa di Federico Bernardeschi: total white per lo sposo

Dopo aver lasciato per qualche istante fan, invitati e sposa con il fiato sospeso, Federico Bernardeschi è arrivato al Duomo di Carrara, a bordo di una jeep scura cabriolet. Lo sposo è apparso vestito di bianco dalla testa ai piedi, capelli compresi come suo solito.

Al suo fianco in macchina c’era la mamma.

La macchina è stata accolta dai fan del calciatore che hanno accompagnato la sua sfilata verso l’ingresso della chiesa con applausi entusiasti.

Federico Bernardeschi si sposa: l’emozione Veronica Ciardi

Ricevuta la notizia dell’arrivo del suo futuro sposo, anche Veronica Ciardi è apparsa nuovamente di fronte alla chiesa. La sua macchina si è fermata sul sagrato e lei è uscita dalla macchina d’epoca con addosso un velo a coprirle il volto. Anche lei ha scelto un abito bianco per il giorno delle nozze con il calciatore. Al suo fianco c’era il fratello, che indossava una divisa di ordinanza, tuttavia non è noto presso quale ordine presti servizio.

Veronica ha dichiarato ai microfoni di Estate in diretta di essere molto emozionata ed è poi entrata all’interno della chiesa, per raggiungere il suo fidanzato.

Al momento non si hanno notizie della bambina della coppia, Deva. La piccola non è apparsa né con il padre né con la madre e secondo alcune fonti sembrerebbe aver aspettato i genitori già all’interno dell’edificio, probabilmente in compagnia di una persona cara alla famiglia.

Federico Bernardeschi sposa Veronica Ciardi: le parole del parroco celebrante

Poco prima dell’inizio dell’evento, il parroco che celebrerà la nozze ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla funzione.

Come riporta La Nazione, padre Luigi Sparapani, amico della coppia, ha scritto su Facebook un messaggio in merito al matrimonio fra l’azzurro e l’ex gieffina. “In occasione della celebrazione nuziale in calendario – ha scritto – l‘accesso al Duomo sarà subordinato al rispetto delle norme anti-Covid regolamentate dall’accordo tra Cei e Stato Italiano”. “Per evitare qualunque forma di assembramento si ricorda che la capienza massima consentita all’interno dell’abbazia sarà di 110 persone. Confidiamo nel senso di responsabilità di tutti” ha infine aggiunto, ricordando l’importanza delle regole al pubblico.

Doppia festa oggi, matrimonio e battesimo:

AGGIORNAMENTO DELLE ORE 19:15– Bernardeschi e la ormai moglie Veronica Ciardi non si sono solo sposati oggi nel Duomo di Carrara, ma hanno anche battezzato la figlia. Stando a quanto trapelato da questo matrimonio blindatissimo, la coppia poi si sposterà a Marina di Carrara dove si terranno i festeggiamenti. Tra gli invitati sembra confermato che ci saranno anche tutti i compagni della Nazionale al completo, ma attenderanno gli sposi nella location riservata al ricevimento.

Intanto sui social circolano video “rubati” all’interno della chiesa, dove si vede la coppia emozionatissima all’altare. Bernardeschi con in braccio la figlia e il parroco che ironizza: “Sei più emozionato oggi o quando stavi per battere il rigore in finale?“

#Matrimonio #Bernardeschi le immagini di @TgrRaiToscana dall’interno del Duomo di Carrara. Padre Luigi prima dell’inizio dela celebrazione ha chiesto a @fbernardeschi: “Sei più emozionato oggi o quando stavi per battere il rigore in finale?” Al tg 19.35 @TgrRai @RaiNews pic.twitter.com/9k65kTDRPv — Sara Meini (@SaraMeini) July 13, 2021

La coppia è uscita dalla Chiesa

AGGIORNAMENTO DELLE 19.20– La coppia di sposi ha lasciato il duomo di Carrara salutati dalle urla e gli applausi della folla.

Sulla coppia sono stati lanciati petali di rosa bianchi invece del riso; una volta saliti sulla Jeep che aveva accompagnato lo sposo, Bernardeschi si è alzato in piedi incitando la folla che aveva intonato le note ormai tormentone di questi giorni “Pooopopopopo“. La coppia ha poi lasciato Carrara, direzione ricevimento; tra gli invitati anche alcuni giocatori della Juve.

Guarda il video: