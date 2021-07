La prima serata di Rai3 per martedì 13 luglio 2021 propone una ironica commedia che tratta la storia di un toy boy romai diventato troppo grande. In How to be a latin lover che va in onda alle ore 21:20, vedremo Maximo ad un non tanto voluto ritorno alla normalità dopo aver sfruttato le anziene e ricche donne che ha avuto al suo fianco. Leggi il cast e la trama della pellicola.

How to be a latin lover: il cast della pellicola

How to be a latin lover è un film del 2017 diretto alla regia da Ken Marino, che qui si cimenta con la sua opera prima dietro a cinepresa dopo avere avuto una lunga carriera da attore che tra le altre cose lo ha visto prendere parte ad alcune amatissime serie tv di successo come Will & Grace o Dawson’s Creek ed anche in Grey’s Anatomy.

Il cast del film vede tanti attori poco conosciuti al pubblico italiano come Michaela Watkin, Rob Riggle, Linda Lavin e Eugenio Derbez ma anche volti noti come le due attrici Kristen Bell, conociuta attrice di pellicola e film per il piccolo schermo, ed anche Salma Hayek, bella e capace atrice statunitense apparsa anche nella pellicola del regista italiano Matteo Garrone dal titolo Il racconto dei racconti – Tale of Tales.

How to be a latin lover: la trama del film

Maximo è un ex gigolo che ha cambiato molte donne al suo fianco tutte accomunate da una caratteristica: erano ricche ed avevano molti più anni di lui.

Dopo la fine del suo matrimonio con una di loro, che lo ha lasciato per un ragazzo più giovane di lui, si ritrova da solo e senza certezze dato che non è più abituato a badare a se stesso.

Così è costretto a chiedere aiuto alla sorella Sara, rimasta vedova e con un figlio di 10 anni, per farsi ospitare e cercare di ripartire ma non sarà così facile come lui stesso pensa.