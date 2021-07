Il reality Temptation Island, come tutte le estati, conquista il pubblico con le sue storie d’amore complicate. L’edizione del 2021, in particolare, si sta rivelando piena di sorprese. Dopo il primo clamoroso tradimento e la divisione tra la coppia formata da Valentina e Tommaso, nella puntata del 12 luglio di Temptation Island un’altra coppia ha lasciato il programma con un falò di confronto anticipato.

Si tratta di Claudia e Ste, il cui matrimonio è fissato per il 7 agosto. Anche gli altri protagonisti non hanno però fatto mancare dei colpi di scena

Anche la puntata di Temptation Island di ieri sera, 12 luglio, ha tenuta alta l’attenzione degli spettatori con storie al limite della credibilità.

A inaugurare la serata Claudia e Ste, i due promessi sposi con matrimonio fissato al 7 agosto. Malgrado le imminenti nozze, la ragazza non ha fatto altro che parlare male del fidanzato durante tutta la sua permanenza sull’isola. Il futuro sposo attonito, come tutti gli spettatori, si è sfogato più volte su un malcapitato cuscino. La redazione, per correre ai ripari, ha deciso di donargli un sacco da box, per poi fornirgli l’ennesimo video al veleno di Claudia.

Quando la situazione stava diventando sempre più interessante, improvvisamente, il reality show si è trasformato in un’agenzia matrimoniale. Claudia è stata informata della delusione del fidanzato e delle lacrime e, subito, Filippo Bisciglia ha spinto la ragazza ha chiudere la sua esperienza in Sardegna.

Il falò di confronto tra i due promessi sposi è stato surreale. Dopo le frasi al veleno, l’amore ha trionfato. Claudia e Ste hanno lasciato Temptation Island insieme, pronti alle nozze.

Tra le altre è alta marea

Ste e Claudia hanno lasciato Temptation Island nella puntata del 12 luglio. Gli altri protagonisti sembrano ancora lontani dal trovare delle certezze. Soprattutto la coppia formata da Manuela e Stefano ha tenuto banco ieri sera e dall’inizio del reality. Non si capisce bene cosa tenga ancora insieme questi due protagonisti, che continuano a insultarsi via video e a rivelare dettagli molto privati. Soprattutto la ragazza è un fiume in piena di rivelazioni negative e continua a legare uno stretto rapporto con il single Luciano. Quindi la domanda sorge spontanea: perché non si decide a chiudere una relazione, a suo dire, tanto negativa?

