Carla Bellucci, modella e influencer nota soprattutto in Gran Bretagna per essere molto seguita sui social, ultimamente è diventata famosa anche in altri Paesi per la sua decisione di partorire in diretta per 12mila euro.

Carla Bellucci e il parto in diretta: la richiesta dei fan

Carla Bellucci ha raccontato a Daily Star che l’idea le è stata proposta da uno dei suoi fan su Only Fans, una piattaforma senza censure diffusa nel Regno Unito che consente a chi posta contenuti di guadagnare grazie alle visualizzazioni degli utenti. Il fan le ha offerto 10mila sterline (quindi circa 12mila euro) per trasmettere in diretta la nascita del neonato.

“Mi sono detta: perché no?”, ha rivelato la Bellucci. “Tanta gente partorisce all’interno di programmi e documentari per la TV, non riesco a vedere la differenza. Sono sicura che non vengono nemmeno pagati”, ha proseguito. L’influencer, a questo punto, ha colto la palla al balzo per estendere l’invito anche agli abbonati del suo canale e ha pure proposto delle offerte. Inoltre, ha spiegato in questo modo la sua decisione: “So che le persone mi criticheranno, ma sono una donna in carriera e ho bisogno di fare soldi. Sono io il mio business”. Infine, ha concluso: “Sono nervosa per il live streaming del mio parto, ma – alla fine della giornata – sono un sacco di soldi da intascare”.

Carla Bellucci, chi è l’influencer che partorirà in diretta per soldi

Carla Bellucci è nata il 18 luglio 1981 in Gran Bretagna. A 24 anni ha esordito come modella per riviste e campagne pubblicitarie. In seguito, è diventata una nota influencer, con più di 120mila follower su Instagram e seguitissima su Only Fans.

Nel 2001 ha sposato Cornel Nurse, con cui ha avuto tre figli, Jermaine, Tanisha e Jayden. Dieci anni dopo, nel 2011, ha divorziato dal marito. Nel 2019 è stata bersaglio di polemiche per aver finto di avere la depressione al fine di ottenere dal servizio sanitario nazionale oltre 8mila euro, che ha poi speso per un intervento chirurgico al naso.

In patria è molto nota per questi comportamenti sopra le righe e per non farsi problemi a utilizzare il suo corpo per far soldi, soprattutto da quando aspetta il quarto bambino. Infatti, la Bellucci ha raccontato di aver guadagnato oltre 3 mila sterline il giorno in cui ha rivelato la sua gravidanza, e di usare la sua condizione per assecondare alcune fantasie dei suoi fan. “Ho ricevuto addirittura richieste per vendere il mio latte materno, che non sapevo nemmeno fosse una cosa fattibile”, ha raccontato.