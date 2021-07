La prima serata di giovedì 15 luglio 2021 su Rete4 propone un film colossal del 2005 dalle tinte epiche. Le crociate – Kingdom of Heaven andrà in onda alle ore 21:20 circa sul quarto canale del telecomando. Scopri la trama ed il ricco cast del film con Orlando Bloom ed Eva Green tra gli altri interpreti.

Le crociate – Kingdom of Heaven: il cast della pellicola in onda su Rete 4

Le crociate – Kingdom of Heaven (sola dal titolo Kingdom of Heaven in lingua originale) è un film colossal del 2005 diretto da Ridley Scott. Il regista, produttore cinematografico e produttore televisivo britannico è diventato celebre per le sue messe in scena curate e spettacolari che lo hanno consacrato con film che spaziano dalla fantascienza, come The Martian, Alien o Blade Runner, a quelli storici e intrisi d’azione come Il gladiatore insieme alla pellicola che vedremo su Rete4 giovedì 15 luglio.

Il cast del film vede Orlando Bloom nel ruolo del protagonista Baliano, un maniscalco che compierà una impresa storica, mentre nel ruolo di suo padre Goffredo vi è Liam Neeson. Insieme a lui l’attrice e modella francese Eva Greennel ruolo di Sibilla, la principessa di Gerusalemme. Compare anche Edward Norton nel ruolo di Baldovino IV, Jeremy Irons interpreta il conte Tiberias mentre Saladino ha il volto dall’attore Ghassan Massoud.

Le crociate – Kingdom of Heaven: la trama del film

Balian è un maniscalco che ha da poco perso la moglie ed è accusato di aver ucciso il prete del villaggio. In fuga dalle autorità francesi che lo vogliono punire per il gesto, si imbatte in un cavaliere di ritorno in Francia che si professa suo padre.

I due faranno propria una guerra di religione che sta dividendo la Terra Santa e nel tentativo di raggiungerla compieranno un viaggio che cambierà per sempre il maniscalco. L’uomo infatti diventerà un cavaliere quando suo padre in punto di morte gli fa pronunciare il giuramento che che gli cambia la vita.

Divenuto cavaliere arriverà in Terra Santa per difendere le sue terre e liberare un popolo afflitto da un lungo conflitto.