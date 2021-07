Diese Bilder hat mir mein Sohn gerade aus Kall in der Eifel geschickt. So sieht es also aus, wenn das „Bewahren“ konservativer Politik nach Hause in die Häuser kommt. Fahren Sie da hin, Frau @ABaerbock, sprechen Sie mit den Menschen vor Ort, denn das „C“ in „CDU“ bleibt lasch. pic.twitter.com/TJHJC5ay5M